نينا مغربي تحتفل بتأهل أسود الأطلس إلى دور الـ8 في كأس العالم بإطلالة مميزة

في أجواء مليئة بالحماس والفخر، احتفلت الفنانة نينا مغربي بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي الذي يواصل به "أسود الأطلس" كتابة صفحات جديدة في تاريخ الكرة المغربية والعربية.

وشاركت نينا مغربي جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، ظهرت خلالها مرتدية قميص المنتخب الوطني المغربي، رافعة علم المغرب، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بروحها الوطنية ودعمها المستمر للمنتخب.

وأرفقت نينا الصور برسائل مليئة بالفخر والثقة في قدرة المنتخب المغربي على مواصلة المشوار، مؤكدة أن ما يقدمه اللاعبون يعكس روح الإصرار والعزيمة، ويمنح الجماهير المغربية والعربية لحظات استثنائية من السعادة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشورها، حيث انهالت التعليقات المهنئة للمنتخب المغربي، معبرين عن أمنياتهم باستمرار الانتصارات وتحقيق إنجاز جديد في البطولة، فيما أشاد آخرون بإطلالة نينا التي اختارت من خلالها التعبير عن دعمها الكامل لـ"أسود الأطلس".

ويواصل المنتخب المغربي تقديم عروض قوية في كأس العالم، وسط آمال جماهيره في مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.