قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلطي يقفز 7 جنيهات.. قائمة أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
قبل طرح ألبومها .. باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق أغنية رومانسية جديدة في هذا الموعد | خاص
‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان
بشرى لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين.. ماذا حدث لراقصي التانجو؟
النائب محمد أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح الأوكتاجون: لحظة تاريخية تؤسس لعصر جديد من القوة
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وباراجواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026
الرئيس السوري: نتطلع إلى علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة
بمناسبة عيد الاستقلال.. بابا الفاتيكان يدعو الولايات المتحدة إلى الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم
أوناي سيمون: رونالدو لم يعد كما كان.. لكنه لا يزال قاتلًا داخل منطقة الجزاء
شوبير يشيد بإنجاز المغرب: أسود الأطلس بين كبار العالم عن استحقاق
بحضور الرئيس السيسي.. أنغام تشدو بـ "يا حبيبتي يا مصر" في حفل افتتاح القيادة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال يوسف يخطف الأنظار في تحت السن .. وشخصية ناظر المدرسة حديث الجمهور

الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف
أوركيد سامي

يواصل الفنان جمال يوسف تأكيد مكانته كواحد من أبرز نجوم الدراما، بعدما فرض حضوره بقوة في مسلسل "تحت السن"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا عبر منصة شاهد، حيث يجسد شخصية ناظر المدرسة المستفز، في دور يحمل أبعادًا درامية مؤثرة، استطاع من خلاله أن يضيف ثقلًا كبيرًا للأحداث بفضل أدائه المتمكن وخبرته الفنية الكبيرة.

ويثبت جمال يوسف مع كل عمل جديد أنه نجم يمتلك أدواته، ويجيد تقديم الشخصيات المختلفة مهما بلغت صعوبتها، وهو ما ظهر بوضوح في "تحت السن"، حيث نجح في تقديم شخصية ناظر المدرسة بإحساس عالٍ وأداء مقنع، ليواصل سلسلة نجاحاته بعد مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية التي ترك خلالها بصمة مميزة لدى الجمهور.

وتمكن مسلسل "تحت السن" من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعدما احتل المركز الأول ضمن قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة عبر منصة شاهد، بعد أيام قليلة من انطلاق عرضه في 2 يوليو، ليحقق انطلاقة قوية ويؤكد نجاحه بين جمهور المنصات الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي داخل مدرسة للبنات، حيث تبدأ القصة باختفاء طالبة بشكل مفاجئ، لتنكشف بعدها سلسلة من الأسرار التي كانت مخفية خلف جدران المدرسة، ومع تصاعد الأحداث تتشابك مشاعر الهوس والغيرة والخيانة بين الطالبات، لتجد إحدى الفتيات نفسها أمام رحلة صعبة لكشف الحقيقة وسط شبكة من الأكاذيب والتفاصيل الغامضة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وترنيم هاني، وجودي مسعود، وجيدا منصور، وريم المصري، وعبدالله أشرف، وعبدالرحمن القليوبي، ومحمد خميس، ومريم أشرف زكي، بمشاركة أحمد الرافعي، وأحمد فهيم، ونور قدري، وهبة عبدالغني، وجمال يوسف، وماجدة منير، وسما إبراهيم، كما تضم قائمة الأبطال أيضًا فرح يوسف.

والمسلسل من تأليف ورشة كتابة بإشراف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإنتاج مها سليم، وإخراج يحيى إسماعيل، ويقدم معالجة اجتماعية معاصرة لقضايا المراهقين والشباب في إطار درامي مشوق يستهدف جمهور المنصات الرقمية، ويعتمد على الإثارة والغموض في تناول أحداثه.

الفنان جمال يوسف اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

شوقي غريب : كنت أتعرض للهجوم بسبب ضم مصطفى شوبير.. واليوم يثبت نفسه

محمد صلاح

مجدي عبد الغني: ضربة جزاء محمد صلاح وقعت قلبنا.. ومستر إكس مش ممكن يتنسي

مصطفى شوبير

فاروق جعفر: مصطفى شوبير لاعب كورة قبل ما يكون حارس.. ومحمد هاني من أفضل اللاعبين

بالصور

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد