جمال يوسف يخطف الأنظار في تحت السن .. وشخصية ناظر المدرسة حديث الجمهور

يواصل الفنان جمال يوسف تأكيد مكانته كواحد من أبرز نجوم الدراما، بعدما فرض حضوره بقوة في مسلسل "تحت السن"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا عبر منصة شاهد، حيث يجسد شخصية ناظر المدرسة المستفز، في دور يحمل أبعادًا درامية مؤثرة، استطاع من خلاله أن يضيف ثقلًا كبيرًا للأحداث بفضل أدائه المتمكن وخبرته الفنية الكبيرة.

ويثبت جمال يوسف مع كل عمل جديد أنه نجم يمتلك أدواته، ويجيد تقديم الشخصيات المختلفة مهما بلغت صعوبتها، وهو ما ظهر بوضوح في "تحت السن"، حيث نجح في تقديم شخصية ناظر المدرسة بإحساس عالٍ وأداء مقنع، ليواصل سلسلة نجاحاته بعد مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية التي ترك خلالها بصمة مميزة لدى الجمهور.

وتمكن مسلسل "تحت السن" من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعدما احتل المركز الأول ضمن قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة عبر منصة شاهد، بعد أيام قليلة من انطلاق عرضه في 2 يوليو، ليحقق انطلاقة قوية ويؤكد نجاحه بين جمهور المنصات الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي داخل مدرسة للبنات، حيث تبدأ القصة باختفاء طالبة بشكل مفاجئ، لتنكشف بعدها سلسلة من الأسرار التي كانت مخفية خلف جدران المدرسة، ومع تصاعد الأحداث تتشابك مشاعر الهوس والغيرة والخيانة بين الطالبات، لتجد إحدى الفتيات نفسها أمام رحلة صعبة لكشف الحقيقة وسط شبكة من الأكاذيب والتفاصيل الغامضة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وترنيم هاني، وجودي مسعود، وجيدا منصور، وريم المصري، وعبدالله أشرف، وعبدالرحمن القليوبي، ومحمد خميس، ومريم أشرف زكي، بمشاركة أحمد الرافعي، وأحمد فهيم، ونور قدري، وهبة عبدالغني، وجمال يوسف، وماجدة منير، وسما إبراهيم، كما تضم قائمة الأبطال أيضًا فرح يوسف.

والمسلسل من تأليف ورشة كتابة بإشراف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإنتاج مها سليم، وإخراج يحيى إسماعيل، ويقدم معالجة اجتماعية معاصرة لقضايا المراهقين والشباب في إطار درامي مشوق يستهدف جمهور المنصات الرقمية، ويعتمد على الإثارة والغموض في تناول أحداثه.