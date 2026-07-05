رغم قوة بعض الطرازات.. تراجع مبيعات جنرال موتورز في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني

سجلت مجموعة جنرال موتورز، أكبر مصنع للسيارات في الولايات المتحدة، تراجع في مبيعاتها بالسوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما باعت 714,896 سيارة، بانخفاض بلغت نسبته 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن هذا التراجع جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، إلى جانب وقف إنتاج عدد من الطرازات، فضلا عن استمرار بعض التحديات المتعلقة بتوافر المخزون، وهو ما انعكس على الأداء الإجمالي للمبيعات خلال الفترة.

ورغم الانخفاض، حققت الشركة نتائج قوية لعدد من موديلاتها، إذ سجلت شاحنة سييرا أفضل مبيعات فصلية في تاريخها، كما حققت شاحنة كانيون أعلى مبيعات للنصف الأول منذ طرحها.

وفي علامة شيفروليه، واصلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) أداءها الإيجابي، حيث سجلت أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخ العلامة، بقيادة تريل بليزر التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 28%، إلى جانب ترافيرس التي سجلت نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

كما شهدت السيارة الرياضية كورفيت زيادة ملحوظة في الطلب، بعدما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 24% خلال الربع الثاني، ما يعكس استمرار الإقبال على الطرازات عالية الأداء.

أما علامة بويك، فقد حققت سيارة إنفيستا أفضل أداء فصلي منذ إطلاقها، في حين سجلت إنكليف أعلى مبيعات ربع سنوية لها منذ عام 2021، مدعومة بتحسن الطلب على سيارات الكروس أوفر.

وفي قطاع كاديلاك، أكدت جنرال موتورز تسجيل أعلى مبيعات فصلية للسيارات الكهربائية في تاريخ العلامة، مدفوعة بالإقبال على طرازي أوبتيك (Optiq) وفيستيك (Vistiq)، كما حققت عائلة سيارات V-Series أفضل مبيعات فصلية وأعلى مبيعات للنصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار الطلب القوي على الطرازات الفاخرة والأداء الرياضي، رغم التحديات التي تواجه سوق السيارات بشكل عام.