فستان جريء مجسم .. روبي تثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة روبي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة روبي

وأطلت “روبي”، مرتديه فستانًا قصيرًا باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد روبي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت روبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة روبي: