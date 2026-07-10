جامعة أسوان تختتم اعمال قافلة بيطرية وتقدم الرعاية الطبية لأكثر من 600 حالة حيوانية وطيور

اختتمت جامعة أسوان أعمال القافلة البيطرية التي انطلقت بقرية الكوبانية بمركز أسوان، وأيضاً بنجع العرب بمدينة دراو، وذلك في إطار حرصها على دعم قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بالخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين، وذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة خليفة عميدة كلية الطب البيطري.

وتنظم كلية الطب البيطري فعاليات القافلة في القرى والنجوع المستهدفة، وذلك بمشاركة الدكتورة صفاء يوسف مدير مزرعة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وجاءت القافلة بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بأسوان، ومديرية الطب البيطري بأسوان، وشركة روني فيت، ومؤسسة الجسر، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع لخدمة المربين ودعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم القوافل المتخصصة التي تستهدف الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن القوافل البيطرية تمثل أحد المحاور المهمة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير خدمات علاجية وإرشادية مجانية للمربين، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جهود متنوعة

من جهتها، أوضحت الدكتورة مروة خليفة عميدة كلية الطب البيطري، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المربين، ونجح فريق العمل في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية متكاملة، مؤكدة أن الكلية تحرص على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، بما يعزز من خبرات الطلاب والهيئة المعاونة ويحقق رسالة الجامعة في التنمية المجتمعية.

وأشارت الدكتورة صفاء يوسف مدير مزرعة كلية الطب البيطري، إلى أن القافلة التي نُظمت بقرية الكوبانية يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، قدمت الخدمات البيطرية لـ61 حالة أمراض باطنة ومعدية، و40 حالة تناسليات واختبار حمل، و5 حالات جراحة، و10 دواب، بالإضافة إلى علاج 70 حالة من الطيور.

وأضافت أن قافلة اليوم الثاني، التي أُقيمت الخميس 9 يوليو 2026 في نجع العرب بمركز دراو، شهدت علاج 80 حالة أمراض باطنة ومعدية، و30 حالة تناسليات، و7 حالات جراحة، و30 دابة، و100 حالة طيور، إلى جانب تنفيذ تجربة علاج وقائي ضد الطفيليات شملت 200 رأس من الأغنام والماعز، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع كفاءة الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض وتحسين الإنتاجية.

واختُتمت أعمال القافلتين وسط إشادة واسعة من أهالي القريتين، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة أسوان وكلية الطب البيطري في تقديم خدمات بيطرية مجانية ومتخصصة، بما يعكس رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.