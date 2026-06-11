حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11يونيو

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:07 ص

• موعد الشروق: 5:53 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:55 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:30 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:56 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:29 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:08 ص

• موعد الشروق: 5:55 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 01:00 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:38 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:04 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:39 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:24 ص

• موعد الشروق: 6:00 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:48 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:07 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:36م

• موعد أذان العشاء: 9:01 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:18 ص

• موعد الشروق: 6:06 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:11 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:50 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:16 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:51 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:09 ص

موعد الشروق: 5:49 ص

• موعد أذان الظهر:12:44 م

• موعد أذان العصر: 4:13 م

• موعد أذان المغرب: 7:39 م

• موعد أذان العشاء: 9:08 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:05 ص

• موعد الشروق: 5:46 ص

• موعد أذان الظهر: 12:42 م

• موعد أذان العصر: 4:13 م

• موعد أذان المغرب: 7:39 م

• موعد أذان العشاء: 9:09 م

هل يجوز تخصيص سور من القرآن بعد الصلوات المفروضة؟

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تخصيص سور معينة من القرآن الكريم لقراءتها بعد كل صلاة والمداومة عليها كورد يومي هو أمر جائز شرعاً ولا حرج فيه بتاتاً.

وجاء ذلك خلال رده عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على سؤال سائلة استفسرت عن حكم قراءة سور مخصوصة؛ كسورة "يس" بعد الفجر، و"الواقعة" بعد الظهر، و"الرحمن" بعد العصر، و"الدخان" بعد المغرب، و"الملك" بعد العشاء.

واستند شلبي في فتواه إلى عموم قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، موضحاً أن تلاوة القرآن تدخل بوضوح تحت مظلة فعل الخير المأمور به.

وتابع أمين الفتوى أن المسلم يرتفع أجره وينال ثواباً عظيماً كلما زاد من تلاوة آيات الذكر الحكيم.

واستشهد بالحديث النبوي الشريف الذي رواه عبد الله بن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فله به حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ".