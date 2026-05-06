القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد ملتقى الأزهر الخامس للثقافة الذى يُنفذه الأزهر الشريف إلى مقر المتحف الحربي القومي وذلك بهدف إثراء الوعى الثقافي والفكري والتعريف ببطولات العسكرية المصرية وما سطرته من ملاحم بطولية فى سجلات التاريخ.

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أ.ح هانى مسعد شبانة رئيس هيئة البحوث العسكرية رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على إطلاع الأجيال على بطولات وتاريخ القوات المسلحة وتعميق أواصر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

كما تضمنت الزيارة تنظيم معرض فني ضم عددا من اللوحات الزيتية والفنون التشكيلية والماكيتات والصور لمجموعة من فنانى مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال والتى جسدت أروع بطولات الجيش المصري على مر العصور ، فضلًا عن دور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات، وذلك تحت إشراف إدارة المتاحف العسكرية التى احتضنت تلك الفعالية الوطنية.

كما اشتملت الزيارة على جولة تفقدية داخل المتحف الحربي القومي وما يضمه من مقتنيات تاريخية، والتى ساهمت فى زيادة مستوى المعرفة لدى وفد الأزهر الشريف بحضارة الدولة المصرية العظيمة .

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن امتنانهم وتقديرهم لحرص القوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارات التى أتاحت لهم الفرصة لمشاهدة عدد من المعالم التاريخية العريقة .

حضر الزيارة الشيخ أيمن عبدالغنى القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى الأزهر الشريف.

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.