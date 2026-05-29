دعاء ثالث يوم العيد مكتوب.. ردده طلبا للرزق والفرج

يحرص المسلمون خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الإكثار من الدعاء والذكر والتقرب إلى الله تعالى، لما لهذه الأيام من فضل عظيم ومكانة خاصة في قلوب المؤمنين.

ويأتي ثالث أيام العيد محملًا بالنفحات الإيمانية والأجواء الروحانية التي تدفع المسلم إلى مواصلة الطاعات وطلب الرحمة والمغفرة والبركة من الله سبحانه وتعالى.

ويُعد الدعاء في ثالث أيام العيد فرصة عظيمة لتجديد الصلة بالله تعالى، وسؤال الخير في الدنيا والآخرة، خاصة مع استمرار أيام التشريق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. لذلك يردد المسلمون الأدعية المباركة راجين من الله قبول الأعمال، وتفريج الكروب، وتحقيق الأمنيات، وأن يديم عليهم نعمة الطاعة والسكينة.

دعاء ثالث يوم العيد

1- « اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ».

2- « اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة ».

3- « اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك».

دعاء ثالث يوم العيد مكتوب

1- « اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».

2- « يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا».

3- « اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته ».

4- « اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب ».

5- « اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي ».

6- « اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك ».

7- « اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في أعلى جنة الخلد ».

8- « اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبوابي المغلقة ».

9- « اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي ».

10- « اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي ».