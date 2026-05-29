قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة.. كلمات مستجابة للحجاج وغيرهم
الإسكان تكشف آخر موعد للتقديم على أراضي الشراكة ضمن سكن لكل المصريين
52.29 جنيهًا..آخر تحديث لأكبر دولار في السوق الرسمي
أمريكا تفرض عقوبات على 8 سفن ضمن أسطول الظل الإيراني
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء للعنف المرتبط بالنزاعات
أعمال الحج ثاني أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون ينهون المناسك اليوم
الجيش الأمريكي عن إسقاط إيران طائرة أمريكية: ادعاءات كاذبة
مختار جمعة عن إغلاق علمانيون: أنفقوا أموالهم ضد شرع الله فكانت الحسرة
4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت
اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب
دعاء ثالث يوم العيد مكتوب.. ردده طلبا للرزق والفرج
من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ثالث يوم العيد مكتوب.. ردده طلبا للرزق والفرج

دعاء ثالث يوم العيد مكتوب
دعاء ثالث يوم العيد مكتوب
محمد شحتة

يحرص المسلمون خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الإكثار من الدعاء والذكر والتقرب إلى الله تعالى، لما لهذه الأيام من فضل عظيم ومكانة خاصة في قلوب المؤمنين.

ويأتي ثالث أيام العيد محملًا بالنفحات الإيمانية والأجواء الروحانية التي تدفع المسلم إلى مواصلة الطاعات وطلب الرحمة والمغفرة والبركة من الله سبحانه وتعالى.

ويُعد الدعاء في ثالث أيام العيد فرصة عظيمة لتجديد الصلة بالله تعالى، وسؤال الخير في الدنيا والآخرة، خاصة مع استمرار أيام التشريق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. لذلك يردد المسلمون الأدعية المباركة راجين من الله قبول الأعمال، وتفريج الكروب، وتحقيق الأمنيات، وأن يديم عليهم نعمة الطاعة والسكينة.

دعاء ثالث يوم العيد

1- « اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ».

2- « اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة ».

3- « اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك».

دعاء ثالث يوم العيد مكتوب

1- « اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».

2- « يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا».

3- « اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته ».

4- « اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب ».

5- « اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي ».

6- « اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك ».

7- « اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في أعلى جنة الخلد ».
8- « اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبوابي المغلقة ».

9- « اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي ».

10- « اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي ».

دعاء دعاء ثالث يوم العيد دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة دعاء العيد دعاء عشر ذي غلحجة أدعية يوم العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

المعاشات

معاشات وتقاعد مبكر .. توسيع نطاق الحماية.. تعديلات مرتقبة في التأمينات أمام البرلمان

ترشيحاتنا

استخراج الذهب

مفاجأة بشأن استخراج الذهب من الهواتف والأجهزة القديمة.. ما القصة؟

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

من صينية «المتزوجون» لـ «بوحة».. تاريخ اللحمة في السينما

من صينية «المتزوجون» لـ «بوحة».. تاريخ اللحمة في السينما

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد