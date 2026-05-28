دعاء يوم القر للزواج والرزق مستجاب

يعتبر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم القر، والمعروف بأنه أفضل الأيام عند الله بعد يوم عرفة، وهو مستجاب فيه الدعاء، ويؤدي فيه الحجاج بعض المناسك ، أما غير الحجاج فعليهم بالدعاء و الاجتهاد في هذا اليوم لاستجابة الدعاء.

ما هو يوم القر ؟



يوم القَرّ هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك)، ويُعد من أعظم الأيام عند الله. سُمي بهذا الاسم لأنالحجاج يستقرون ويُقيمون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر ليستريحوا منتعب المناسك



يوم القر أعظم الأيام عند الله

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني، ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر أي يومالحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرون أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طوافالإفاضة والنحر واستراحوا.

فضل يوم القر

يُعتبر فضل يوم القر عظيماً عند الله تعالى. فقد ورد عن النبي محمد ﷺ قوله: "إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِندَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ"

كما يُستحب في هذا اليوم الإكثار من الذكر والدعاء، فقد نُقل عن الصحابي أبو موسى الأشعريرضي الله عنه أنه قال:

هل صحيح ان يوم القر لا يُرد فيه الدعاء؟

يوم القر لا يرد فيه الدعاء

ويستجاب الدعاء في يوم القر وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر به الناس في خطبته الملقاة يوم النحر، فكان يقول: «بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام، الّتي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُردّ فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عزّ وجل».

أفضل الأدعية في يوم القر:

الدعاء الأول:

"اللهم إنّي أسألك الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله"

الدعاء الثاني:

"اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين ولا مضلين"

الدعاء الثالث:

"يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ورحيمالآخرة، ارحمني برحمتك"



دعاء يوم القر

اللهم لك الحمد عدد ما تُحيي وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ماتجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمروالنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه».

«اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلالوالإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يارحيم الآخرة، ارحمني برحمتك».

«اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغيرمفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

«اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت،ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت».

دعاء يوم القر للزواج

ويمكن للرجل أو الأنثى الاستعانة ببعض ادعية الزواج والدعاء إلى الله بالزوج الصالح، ومنهذه الأدعية:

«اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديدلنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولكوقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذاالجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم».

«اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّكلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍأوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُلي خيرًا».





«يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا ربالعرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين».

«اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين،وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين».

دعاء يوم القر للرزق

«اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهماسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض».

«اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلتفيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين».

«إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في يوم عرفة من علم ورزقوأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب».

«اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقولالثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لناأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين».

اهمية يوم القر في الحج

يُعد يوم القر في الحج من أعظم الأيام عند الله بعد يوم النحر، وهذه الأهمية تأتي من عدةجوانب:

المكانة الشرعية العظيمة

كما ورد في حديث النبي ﷺ: "إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القَرّ"

هذا الحديث يؤكد أن يوم القر في الحج يحتل المرتبة الثانية بعد يوم النحر في الفضل والمكانة.

فرصة للراحة والتقرب إلى الله

يُعتبر هذا اليوم فرصة عظيمة للحجاج من أجل:

الراحة والاستقرار بعد مشقة يوم النحر

الاستمرار في التقرب إلى الله بالعبادات المختلفة

أداء المناسك المطلوبة في هذا اليوم

الإكثار من الذكر والدعاء في هذا اليوم المبارك

يوم استجابة الدعاء

حكم صيام يوم القر ؟

حرم على المسلمين صيام أيام التشريق ويعد هذا اليوم هو أول أيام التشريق عند المسلمين، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولا يجوز الصيام في هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُربٍ)، وكذلك قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما : (لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ)، ولكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي، أو القارن أو المتمتع



نسك الحجاج في يوم القر

في يوم القر يؤدي حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر وفي أي وقت نظرًا للازدحام.

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.