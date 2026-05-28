الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قائمة منتخب جنوب إفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026

جنوب أفريقيا
رباب الهواري

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم الحادي عشر من يونيو المقبل، وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور تاريخي في البطولة العالمية.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب المكسيك في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي تقام على أرض أحد الدول المستضيفة للمونديال.

وشهدت القائمة حضورًا بارزًا للاعبي فريق صن داونز، بعدما ضم الجهاز الفني عشرة لاعبين من الفريق المتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عقب تفوقه على الجيش الملكي المغربي في النهائي.

وضمت القائمة ستة وعشرين لاعبًا، جاء أبرزهم في حراسة المرمى رونوين ويليامز وريكاردو جوس، بينما يقود خط الدفاع خوليسو موداو وأوبري موديبا وبرادلي كروس، وفي خط الوسط يتواجد تيبوهو موكوينا وثالينتي مباثا وجايدن آدامز، أما الهجوم فيقوده إكرام راينرز وثيمبا زواني ولايل فوستر.

ويأمل منتخب جنوب إفريقيا في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في النسخ السابقة في تحقيق هذا الإنجاز رغم ظهوره الجيد في بعض المباريات.

ويعد منتخب جنوب إفريقيا أول منتخب إفريقي ينظم بطولة كأس العالم، بعدما استضاف نسخة عام 2010، لكنه ودع البطولة من الدور الأول رغم تحقيقه انتصارًا تاريخيًا على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى كأس العالم أربع مرات عبر تاريخه، بعدما شارك في نسخ 1998 و2002 و2010، قبل أن يعود مجددًا إلى البطولة في نسخة 2026 تحت قيادة المدرب هوجو بروس، الذي يسعى لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الجنوب افريقية. 

طريقة عمل الممبار
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان أبيض ملفت

كيف يمكن الوقاية من التهاب العين الوردية؟

طريقة عمل فخد الضانى المشوى

