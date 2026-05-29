في ثالث أيام عيد الأضحى تموين الإسماعيلية تضبط سجائر محظور تداولها

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق خلال أيام عيد الأضحى ، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين مركز الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط عدد ٢٧٧٩ علبة سجائر بعضها مجهولة المصدر أجنبية الصنع وغير مصرح لها بالتداول في الأسواق والبعض الآخر غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة لتحرير مخالفة لعدم الإعلان عن المخازن.



وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:



رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

