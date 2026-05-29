قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة
بالتفصيل.. خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026 والأوراق المطلوبة
معلومات استخباراتية.. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا
التموين: طرح طماطم بالمجمعات بسعر 20 جنيهًا للكيلو لتخفيف الأعباء عن المواطنين
مسئول أمريكي رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ترامب دون اتخاذ قرار بشأن إيران
المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب
قبل طرح الإسكان الجديد .. ما الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم؟
هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ثالث أيام عيد الأضحى تموين الإسماعيلية تضبط سجائر محظور تداولها

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق خلال أيام عيد الأضحى ، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين مركز الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط عدد ٢٧٧٩ علبة سجائر بعضها مجهولة المصدر أجنبية الصنع وغير مصرح لها بالتداول في الأسواق والبعض الآخر غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة لتحرير مخالفة لعدم الإعلان عن المخازن. 
  
وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية: 


رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ترشيحاتنا

سلسلة Xiaomi 17T

سلسلة Xiaomi 17T تصل بمواصفات نارية.. شاومي تكشف وحوش الأداء الجديدة

سلسلة أوبو فايند X10

بميزات غير مسبوقة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

بالصور

تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

فيراري لوتشه
فيراري لوتشه
فيراري لوتشه

التستوستيرون عند الرجال.. 7 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال

5 وصفات سريعة تحول بواقي اللحمة في ثاني أيام العيد لأكلات شهية

أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد