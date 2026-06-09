رسمياً .. حمزة الجمل مديرا فنيا للاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى التعاقد مع الكابتن حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم .

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتى دعماً لمسيرة الفريق ، وإيماناً بخبرة وكفاءة الكابتن حمزة الجمل فى قيادة زعيم الثغر نحو تحقيق تطلعات جماهيره الوفية ويتمنى مجلس إدارة النادى ، كل التوفيق والنجاح للكابتن حمزة الجمل فى مهمته الجديدة ، وأن يحقق مع الفريق ما يليق بتاريخ ومكانة نادى الاتحاد السكندرى .

وقد قرر مجلس الإدارة عقد مؤتمر صحفى للكابتن حمزة الجمل يوم الأحد القادم بفرع نادى الاتحاد السكندرى بسموحة فى تمام الساعة السادسة مساءً ، على أن يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفنى والإدارى خلال المؤتمر الصحفى .