من إنبي للاتحاد .. حمزة الجمل يتولي قيادة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على تعيين الكابتن حمزة الجمل مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني السابق ميلود حمدي، بعد إنهاء التعاقد معه وسداد الشرط الجزائي بالتراضي بين الطرفين.



ومن المقرر أن يقود الكابتن حمزة الجمل مران الفريق غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بجدول ترتيب المجموعة الثانية بالدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة.

وتأكد هبوط كل من الإسماعيلي وفاركو إلى دوري المحترفين، حيث يتبقى مقعدان فقط من المقرر أن يتم حسمها خلال الجولات المقبلة.

وأعلن نادي إنبي، رحيل حمزة الجمل، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقد نشر النادي في بيان رسمي: "شكر وتقدير.. شكرًا كابتن حمزة الجمل، كانت شراكة مثمرة مليئة بالعمل بين كل الأطراف أضفت معها التعاقدية، كنت فيها مثالًا للالتزام والقيادة، نتمنى لك كل التوفيق في محطتك الجديدة، والتألق في رحلتك لاستكمال مسيرة نجاحك".