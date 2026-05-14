مدرب محلي لتدريب إنبي.. كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيل حمزة الجمل

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي انبي هوية خليفة حمزة الجمل المدير الفني الذي رحل عن تدريب الفريق البترولي.

وأعلن نادي إنبي، اليوم الخميس، رحيل حمزة الجمل، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

بيان رسمي من انبي

نشر النادي في بيان رسمي: "شكر وتقدير.. شكرًا كابتن حمزة الجمل، كانت شراكة مثمرة مليئة بالعمل بين كل الأطراف أضفت معها التعاقدية، كنت فيها مثالًا للالتزام والقيادة، نتمنى لك كل التوفيق في محطتك الجديدة، والتألق في رحلتك لاستكمال مسيرة نجاحك".

وأفادت المصادر أن إدارة نادي انبي برئاسة أيمن الشريعي دخلت في مفاوضات مع مجدي عبدالعاطي من أجل تولي المهمة خلفا لـحمزة الجمل عقب رحيل الأخير عن تدريب الفريق البترولي بعد إنتهاء عقده.

شدد على أن حمزة الجمل رحل عن تدريب نادي انبي عقب عدم التوصل لإتفاق مع إدارة النادي البترولي على تجديد عقده بعد إنتهائه.