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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم مع برشلونة لحظة فخر للكرة المصرية

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن سعادته الكبيرة بتطورات ملف النجم الشاب حمزة عبد الكريم، بعد الأنباء المتعلقة بتفعيل نادي برشلونة لبند شراء اللاعب، مؤكدًا أن الخبر يمثل لحظة إيجابية ومفرحة للكرة المصرية.

وقال إبراهيم فايق، في برنامج «فايق في المونديال»، إن ما حدث يُعد نجاحًا كبيرًا للنادي الأهلي وللاعب في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا منذ البداية من صحة المعلومات رغم محاولات التشكيك التي صاحبتها في البداية.

وأضاف أن وصول لاعب مصري إلى هذا المستوى من الاهتمام الأوروبي يفتح الباب أمام مستقبل أفضل لمواهب الكرة المصرية، مؤكدًا أن هذا التطور سيُحسب لمنظومة الكرة في مصر بشكل عام.

وأشاد الإعلامي بالدور الذي قام به المدير الفني للمنتخب حسام حسن، معتبرًا أنه منح اللاعب فرصة المشاركة الدولية في توقيت مهم، وهو ما سيُسجل في تاريخ اللاعب كأول ظهور دولي له قبل مشاركته في كأس العالم أمام البرازيل.

كما أشار إلى أن منح الفرص للاعبين الشباب يعكس رؤية فنية تهتم بالمستقبل، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم ما زال في بداية مشواره ويحتاج إلى دعم كبير لمواصلة التطور والاحتراف.

واختتم فايق تصريحاته بالإشادة بكل من ساهم في صناعة مسيرة اللاعب، مؤكدًا أن نجاحه هو نجاح للكرة المصرية وللنادي الأهلي ولجميع من عملوا على تطويره منذ بداياته، مشيرًا إلى دور بعض رموز النادي في دعم قطاع الناشئين خلال السنوات الماضية.

إبراهيم فايق حمزة عبد الكريم تفعيل العقد برشلونة

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