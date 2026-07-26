وزارة الري تشكر المواطنين لتعاونهم في الإبلاغ عن مخالفات التعدي

وجهت وزارة الموارد المائية والري بخالص الشكر والتقدير للمواطنين على تعاونهم الإيجابي وحرصهم على الإبلاغ عن مخالفات التعدي على المجاري المائية، وإلقاء القمامة والمخلفات بها، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وصون المجاري المائية من أي ممارسات تؤثر على كفاءتها أو تضر بالبيئة.

وأكدت الوزارة أن البلاغات التي ترد من المواطنين تمثل ركيزة مهمة في دعم جهود أجهزة الوزارة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشيرةً إلى أن المشاركة المجتمعية تُعد شريكًا أساسيًا في حماية المجاري المائية والحفاظ عليها.

كما أعرب عدد كبير من المواطنين عن تقديرهم لحرص الوزارة على التواصل المستمر معهم، وسرعة الاستجابة للبلاغات الواردة، بما يعكس نهجًا يقوم على الشفافية والتفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز جسور الثقة بينهم وبين أجهزة الوزارة.

وأشاد المواطنون كذلك بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في مجال تطهير الترع والمصارف، ومجهودات الوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، في التصدي لظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات والحفاظ على نظافة المجاري المائية، وضمان استمرارها في أداء دورها بكفاءة.

وتؤكد الوزارة أن جميع الإدارات على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ المنشور رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، الذي ينص على قيام السادة المهندسين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تتعلق بالمجاري المائية، حيث يتم تحرير العديد من المحاضر يوميًا. كما تؤكد الوزارة الاستمرار في استقبال البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين، والتعامل معها بكل جدية وسرعة، في إطار حرصها على حماية المجاري المائية من مختلف أشكال التعديات والتلوث، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الإدارة المستدامة لها، داعيةً جميع المواطنين إلى مواصلة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية نهر النيل وشبكة الترع والمصارف.