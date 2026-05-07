أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن اعتماد قائمة محدثة لأسعار باقات الإنترنت، وذلك بعد تطبيق زيادات محدودة على عدد من خدمات الاتصالات، تنفيذًا لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي أقرت تحريك الأسعار بنسب تتراوح بين 9% و15% على بعض الخدمات والعروض المقدمة للمستخدمين.

ورغم هذه الزيادات، تضمنت القرارات إطلاق باقات منخفضة التكلفة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت.

ومن أبرز هذه العروض باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول جديدة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق البالغ 13 جنيهًا.

وبحسب مصدر تمنح باقة الخمسة جنيهات نحو 80 وحدة يمكن استخدامها في إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية أو الاستفادة من خدمات أخرى، وذلك وفق نظام الوحدات المعتمد لدى شركات المحمول في مصر، ما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة استهلاكهم.

كما شملت الإجراءات الجديدة إتاحة الدخول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة.

بهدف ضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون انقطاع.