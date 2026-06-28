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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب تناقش تحسين الخدمات وأسعار باقات الإنترنت وشبكات المحمول

أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب
أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب
فريدة محمد

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، التي تتناول مشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت بعدد من المحافظات، وذلك بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

وتناقش اللجنة غدا الاثنين موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سيد أبو بريدعة بشأن توصيل خدمة خطوط الهواتف الأرضية “الفايبر” للمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع مركز المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير بشأن مشاكل توصيل خطوط التليفونات والنقص الشديد بالخطوط الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة بشأن عدم وجود خطوط أرضية بمناطق كثيرة في قرى ومدينة سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا.

تفعيل الرقابة على باقات الإنترنت

كما تعقد اللجنة اجتماع الثلاثاء لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيرين سعيد بشأن عدم وجود رقابة فعالة على باقات الإنترنت في مصر، وزيادة أسعار الإنترنت الأرضي وآثاره الاقتصادية على المواطن المصري، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال بشأن ضعف شبكات المحمول بقرى مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة انه من المقرر أن تستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها ردود ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، بشأن ما ورد بطلبات الإحاطة، والإجراءات المتخذة لتحسين خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت وشبكات المحمول، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

لجنة الاتصالات احمد بدوي باقات الانترنت مجلس النواب الحكومة

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