اتصالات النواب توصي بوضع حلول جذرية لأزمة ضعف شبكات المحمول بحدائق الأهرام

تقدمت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة بشأن معاناة أهالي منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة من ضعف وانقطاع خدمات شبكات المحمول في عدد من المناطق، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على المواطنين والخدمات اليومية.

وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب الإحاطة، حيث استعرضت النائبة شكاوى الأهالي المتكررة من تدني مستوى خدمات الاتصالات وعدم كفاية التغطية الشبكية داخل المنطقة، مؤكدة أن توفير خدمات اتصالات ذات جودة مناسبة أصبح من المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها إجراء معاينة ميدانية عاجلة لمنطقة حدائق الأهرام بالتنسيق مع النائبة جيهان شاهين والجهات المختصة وشركات الاتصالات، للوقوف على أسباب المشكلة وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة.

كما أوصت اللجنة بوضع حلول جذرية ومستدامة لمعالجة الأزمة وفق جدول زمني محدد، مع تنفيذ قياسات واختبارات فنية دورية لمتابعة جودة الخدمة ومستوى التغطية داخل المنطقة، وإبلاغ اللجنة بنتائج تلك القياسات والإجراءات التنفيذية المتخذة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق نتائج ملموسة.

وأكدت النائبة جيهان شاهين استمرار متابعتها للملف حتى تنفيذ التوصيات وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة لأهالي حدائق الأهرام، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.