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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اتصالات النواب: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ونبحث ضوابط للأطفال

مها عبد الناصر
مها عبد الناصر
محمد الشعراوي

قالت النائبة مها عبد الناصر وكيلة لجنة الاتصالات مجلس النواب إن البرلمان يعمل حالياً على تشريع لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. 

وأضافت عبدالناصر في تصريحاتها، أن المجلس ناقش القانون لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ 13 سنة أو 15 سنة مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول السن وطريقة الحظر حتى الآن. 

وسائل التواصل الاجتماعي سلاحاً ذا حدين

واعتبرت عبد الناصر إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد سلاحاً ذا حدين، لافتة إلى أنها غيرت نمط الحياة وأثرت سلباً على العديد من الجوانب الاجتماعية، لكنها في المقابل ساهمت في كشف مشكلات عديدة داخل المجتمع.

وأضافت أن منصات التواصل أتاحت توثيق العديد من الوقائع، مثل حوادث التحرش، ما ساعد على كشفها والتعامل معها، مشيرة إلى أن لهذه المنصات مزايا وعيوباً في الوقت ذاته.

وأوضحت أن الأمر ذاته ينطبق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد منها البعض بشكل إيجابي، بينما يستخدمها آخرون بصورة خاطئة، مؤكدة أن مصر ليست متأخرة تكنولوجياً مقارنة بدول أخرى، لكنها ما زالت في موقع المستهلك للتكنولوجيا وتحتاج إلى تطوير التشريعات المنظمة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشارت وكيلة لجنة الاتصالات إلى أن عدداً من الدول بدأت بالفعل اتخاذ خطوات تشريعية لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن استراليا كانت أول دولة تتخذ تلك الخطوة.

مها عبد الناصر مجلس النواب النواب وسائل التواصل

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