مصطفى بكري: 59 طلبا برلمانيا حول العدادات الكودية.. بعد أن تحولت إلى عبء على ملايين الأسر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه كان من المنتظر صدور رد واضح من الحكومة خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي، بشأن تساؤلات وطلبات تقدم بها عدد من النواب، والتي وصلت إلى نحو 59 طلباً، تتعلق بملف العدادات الكودية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العدادات الكهربائية الكودية، التي كانت قد طُرحت في الأصل كحل فني لمواجهة سرقات الكهرباء وتنظيم الاستهلاك، تحولت مع مرور الوقت إلى عبء مالي على المواطنين، مشيراً إلى أن تأثيرها امتد ليشمل أكثر من 6 ملايين أسرة.

تزايد شكاوى المواطنين

وتابع أن الملف أصبح بحاجة إلى مراجعة شاملة من جانب الجهات المعنية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الأعباء المرتبطة به، وضرورة تحقيق التوازن بين ضبط المنظومة الكهربائية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.



