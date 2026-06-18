مصطفى بكري: مصر أفشلت رهانات الفوضى.. واستقرار الشرق الأوسط يبدأ من القاهرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن بعض الأطراف راهنت على انتشار الفوضى في مصر خلال السنوات الماضية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من قيادة الدولة إلى بر الأمان، والحفاظ على استقرارها في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر عصية على السقوط بفضل إرادة شعبها وقيادتها، مشدداً على أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة مختلف التحديات والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وتابع أن مصر ما زالت متمسكة بثوابتها ومواقفها التاريخية الداعمة للحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، مؤكداً أن دورها المحوري يجعلها ركيزة أساسية في مواجهة الأزمات الإقليمية.

القاهرة تظل لاعباً رئيسياً في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأشار إلى أن استقرار الشرق الأوسط يرتبط بصورة وثيقة باستقرار مصر، لافتاً إلى أن القاهرة تظل لاعباً رئيسياً في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

