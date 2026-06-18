وسط صراعات إقليمية معقدة.. مصطفى بكري: لا بد من وحدة عربية لحماية الأمن القومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه لا بد من طرح تساؤل حول مستقبل المنطقة العربية، وهل ستظل ساحة للصراعات أو عرضة لتداعيات المواجهات الإقليمية، في ظل التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل وأمريكا.

وشدد بكري على ضرورة وجود وحدة عربية وقواسم مشتركة وقوة قادرة على حماية الأمن القومي العربي، في مواجهة ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة.

المنطقة لا تزال تعيش حالة من التعقيد المستمر

وأضاف بكري أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن فرض الواقع بالقوة ليس أمراً سهلاً، وأن المنطقة لا تزال تعيش حالة من التعقيد المستمر، مشيراً إلى أن أشكال الصراع لم تعد تقتصر على المواجهة العسكرية المباشرة، بل قد تمتد إلى حروب اقتصادية أو صراعات تتعلق بالمياه أو الغذاء، بما يعكس طبيعة التهديدات الحديثة التي تواجه الدول.