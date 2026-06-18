ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه له بأنه "رجل عظيم"، تعكس تقديراً للدور الذي قامت به القيادة المصرية خلال السنوات الماضية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه الإشادة ليست الأولى من جانب ترامب تجاه الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي يدرك حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للحفاظ على الاستقرار وسط أوضاع تشهد اضطرابات متلاحقة على مستوى الشرق الأوسط.

تقديراً لدور الرئيس السيسي في الحفاظ على استقرار مصر

وأضاف أن كلمات ترامب لم تأتِ في إطار المجاملة الدبلوماسية، وإنما جاءت نتيجة سنوات من الصمود وإدارة الملفات المعقدة، وتقديراً لدور الرئيس السيسي في الحفاظ على استقرار مصر في محيط إقليمي يواجه تحديات متصاعدة.