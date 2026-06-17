وكيل اتصالات النواب: رسائل الرئيس السيسي في قمة السبع أكدت مكانة مصر كشريك رئيسي في صناعة الاستقرار

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع، واللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش القمة، وفي مقدمتها لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عكست حجم الثقة الدولية في الدور المصري ومكانة الدولة كشريك رئيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وقال النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، إن تحركات الرئيس السيسي خلال القمة حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، تؤكد أن مصر أصبحت طرفًا أساسيًا في أي جهود دولية تستهدف معالجة الأزمات الإقليمية وتحقيق الاستقرار، في ظل ما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي ورؤية متوازنة تجاه مختلف القضايا.

الرئيس السيسي وجّه من قمة السبع رسائل حاسمة للسلام والاستقرار



وأشار إلى أن الرسالة الأبرز التي أكد عليها الرئيس السيسي تمثلت في أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل المدخل الحقيقي للتنمية، وأن التعامل مع أزمات المنطقة يجب أن يستند إلى الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، بما يضمن تجنب اتساع دوائر الصراع والتوتر في المنطقة.



وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الرئيس السيسي حرص خلال لقاءاته مع قادة الدول المشاركة على التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والتعامل مع التحديات الإقليمية بمنظور شامل يراعي مصالح الشعوب ويحافظ على أمن الدول واستقرارها.



وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للدعم الأمريكي وجهود واشنطن الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين لدعم الأمن الإقليمي.



وأشار إلى أن تناول ملف سد النهضة خلال اللقاء يعكس استمرار التحرك المصري على مختلف المستويات للحفاظ على الحقوق المائية المصرية، مؤكدًا أن أي دعم دولي يساهم في التوصل إلى تسوية عادلة ومتوازنة لهذه القضية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.



ولفت إلى أن تصريحات الرئيس ترامب التي وصف خلالها الرئيس السيسي بأنه "صديق عزيز"، وتأكيده دعمه لمصر منذ بداية ولايته الرئاسية، إلى جانب دعوته دول العالم لتعزيز استثماراتها في مصر، تعكس حجم التقدير الذي تحظى به الدولة المصرية وقيادتها السياسية، كما تمثل رسالة ثقة واضحة في قوة الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وفرص النمو التي توفرها الدولة.



وأكد النائب محمود حسين طاهر أن الرئيس السيسي بعث من خلال مشاركته في قمة السبع برسائل مهمة تتعلق بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، مستندًا إلى ما حققته مصر من إنجازات كبيرة في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى، بما يجعلها شريكًا موثوقًا وجاذبًا للاستثمارات العالمية.



واختتم بيانه بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع، وما شهدته من لقاءات مهمة وإشادات دولية بالدور المصري، تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في ترسيخ مكانة الدولة على الساحة الدولية، وتؤكد أن مصر تواصل تعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة الحلول ودعم جهود السلام والتنمية والاستقرار، بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.