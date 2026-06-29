البرلمان يستدعي 6 وزراء.. المعاشات وارتفاع أسعار الانترنت في صدارة المناقشات

جلسات رقابية مكثفة، تشهدها أروقة مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، وبحضور 6 وزراء، لمناقشة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها شكاوى ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت، إلى جانب مقترحات تشريعية لحظر وقف صرف معاش المرأة من ذوي الإعاقة حال زواجها، يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعة أداء الحكومة.

ارتفاع أسعار الانترنت



ومن المقرر أن تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب طلب الاحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد ، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن ارتفاع أسعار الإنترنت، وذلك بحضور وزير الاتصالات.

صرف الألبان المدعمة



كما تناقش لجنة الشؤون الصحية معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال في مصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

دعم البحث العلمي



في حين تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سياسات دعم البحث العلمي والابتكار وربطه بالقطاع الصناعي.

نقص الأسمدة المدعمة

فيما تستكمل لجنة الزراعة والري مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بـخفض المقررات السمادية المدعمة، ونقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وآليات توزيعها على المزارعين، بحضور وزيري الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

أزمة فرض رسوم النظافة على مراكز الشباب



بينما تبحث لجنة الشباب والرياضة ، تداعيات فرض رسوم النظافة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

منع إيقاف معاش السيدة ذوي الإعاقة بعد الزواج

في حين تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اجتماعا اليوم الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة وفاء السرنجاوي بشأن عدم إيقاف معاش السيدة ذوي الإعاقة إذا تزوجت أو كانت أرملة أو بنت أو أخت .