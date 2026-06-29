قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يستدعي 6 وزراء.. المعاشات وارتفاع أسعار الانترنت في صدارة المناقشات

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

جلسات رقابية مكثفة، تشهدها أروقة مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، وبحضور 6 وزراء، لمناقشة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها شكاوى ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت، إلى جانب مقترحات تشريعية لحظر وقف صرف معاش المرأة من ذوي الإعاقة حال زواجها، يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعة أداء الحكومة.

ارتفاع أسعار الانترنت


ومن المقرر أن تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب طلب الاحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد ، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن ارتفاع أسعار الإنترنت، وذلك بحضور وزير الاتصالات.

صرف الألبان المدعمة


كما تناقش لجنة الشؤون الصحية معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال في مصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

دعم البحث العلمي


في حين تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سياسات دعم البحث العلمي والابتكار وربطه بالقطاع الصناعي.

نقص الأسمدة المدعمة 

فيما تستكمل لجنة الزراعة والري مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بـخفض المقررات السمادية المدعمة، ونقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وآليات توزيعها على المزارعين، بحضور وزيري الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

أزمة فرض رسوم النظافة على مراكز الشباب


بينما تبحث لجنة الشباب والرياضة ، تداعيات فرض رسوم النظافة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

منع إيقاف معاش السيدة ذوي الإعاقة بعد الزواج 

في حين تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اجتماعا اليوم الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة وفاء السرنجاوي بشأن عدم إيقاف معاش السيدة ذوي الإعاقة إذا تزوجت أو كانت أرملة أو بنت أو أخت .

أسعار خدمات الإنترنت الألبان الأسمدة مجلس النواب وزراء ملفات ساخنة الباقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

الاجازة

7 أفكار ممتعة تبعد طفلك عن الشاشات وتملأ الإجازة الصيفية بالمرح

مجلة "نيتشر ميديسن": الأجيال الشابة تشيخ بيولوجياً بوتيرة أسرع.. وارتباط محتمل بارتفاع معدلات السرطان المبكر

مجلة "نيتشر ميديسن": الأجيال الشابة تشيخ بيولوجياً بوتيرة أسرع.. وارتباط محتمل بارتفاع معدلات السرطان المبكر

لفائف القرفة المقلوبة بالكراميل وعين الجمل

طريقة عمل لفائف القرفة المقلوبة بالكراميل وعين الجمل

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد