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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«تنظيم الاتصالات»: الإنترنت الآمن للأطفال يدخل حيز التنفيذ مجانًا

الأطفال والإنترنت
الأطفال والإنترنت
محمود محسن

 

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الرقمية للنشء، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لتوفير بيئة إنترنت أكثر أمانًا للأطفال في مصر.

 وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شركات المحمول، بهدف الحد من تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب، وتوفير أدوات رقابة أبوية أكثر فاعلية، بما يضمن تجربة رقمية آمنة ومتوازنة تتماشى مع معايير الحماية الحديثة للطفل في العصر الرقمي.

 

«القومي لتنظيم الاتصالات» يطلق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لتوفير إنترنت آمن للأطفال

أعلن المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطلاق خدمة الإنترنت الآمن للأطفال، مؤكدًا أنها ستكون متاحة لجميع المصريين اعتبارًا من شهر يوليو، في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

وأوضح إبراهيم أن الانطلاقة الرسمية للخدمة تشمل إطلاق خدمتين جديدتين هما «أطمن» و**«أطمن على الآخر»**، واللتين تهدفان إلى تمكين الأطفال من تصفح الإنترنت بأمان، من خلال إتاحة المحتوى المناسب لأعمارهم، مع حجب المواقع والمحتويات الضارة وغير الملائمة، بما يسهم في الحفاظ على القيم وحماية النشء من مخاطر الإنترنت.

وأضاف أن الخدمة ستوفر أيضًا أدوات للرقابة الأبوية، تتضمن تقييد الوصول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح لأولياء الأمور قدرًا أكبر من التحكم في تجربة استخدام أطفالهم للإنترنت، ويعزز بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم.

 الخدمة مجانية بالكامل

وأشار إلى أن أولياء الأمور ليس عليهم تغيير الشريحة، ولكن يمكن الإشتراك في الخدمة، او عن طريق التطبيقات للإشتراك في الخدمة، مؤكدا أن تلك الفترة الخدمة مجانية بالكامل.

"تنظيم الاتصالات" يزف بشرى للأسر المصرية.. خدمات "اطمن" لحماية الأطفال متاحة مجانًا
 

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات "اطمن" لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أصبحت متاحة لجميع المواطنين اعتباراً من الأول من يوليو، بالتعاون مع شركات المحمول الأربع، مشيراً إلى أن تفعيل الخدمة يتم بسهولة سواء من خلال فروع شركات الاتصالات أو عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها، مثل "ماي وي"، و"أنا فودافون"، و"ماي أورنج"، و"ماي اتصالات".

التحكم الكامل في اختيار وتفعيل الباقة

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن الاستفادة من الخدمة تتطلب أن يكون خط المحمول المستخدم من قبل الطفل مسجلاً باسم ولي الأمر، حتى يتمكن من التحكم الكامل في اختيار وتفعيل الباقة المناسبة لابنه أو ابنته.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح خدمتين تناسبان مختلف الفئات العمرية، الأولى هي "اطمن"، وتوفر إنترنت آمناً من خلال حجب المحتوى غير الملائم، وتصفية نتائج محركات البحث، ومنع الوصول إلى المواقع التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروسات.

مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

وتابع أن الخدمة الثانية، "اطمن على الآخر"، تضم جميع مزايا خدمة "اطمن"، إلى جانب تقييد الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.

وزف المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشرى للأسر المصرية، مؤكداً أن هذه الخدمات تُقدم حالياً بشكل مجاني بالكامل خلال الفترة التجريبية، موضحاً أن الدولة تتحمل التكلفة الكاملة لتشغيل الخدمة بهدف تشجيع الأسر على الاستفادة منها.

استمرار مجانية الخدمة

ورداً على مقترحات استمرار مجانية الخدمة بشكل دائم، أكد إبراهيم أن جميع المقترحات محل دراسة، مشدداً على أن الهدف الأساسي الذي يجمع بين الدولة والمجتمع يتمثل في توفير إنترنت آمن يحمي الأطفال والشباب المصري من المخاطر الرقمية.

المهندس محمد إبراهيم القومي لتنظيم الاتصالات الإنترنت البيئة الرقمية القيم

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