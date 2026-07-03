شريحة الطفل.. رقابة لحماية الاطفال أثناء استخدام الإنترنت

بدأ، تشغيل خدمة «شريحة الطفل» رسميًا، في خطوة تستهدف تعزيز الأمان الرقمي للأطفال، وتمكين أولياء الأمور من توفير تجربة أكثر أمانًا لأبنائهم أثناء استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الخدمة أصبحت متاحة عبر شركات الاتصالات الأربع، مع إمكانية تفعيلها على خطوط الأطفال الحالية دون الحاجة إلى تغيير الشريحة أو استبدال رقم الهاتف.

ما هي «شريحة الطفل»؟

تتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم في مستوى الحماية المطبق على هواتف أبنائهم، بما يحد من وصولهم إلى المحتوى غير الملائم والمواقع التي قد تشكل خطرًا عليهم، مع إمكانية الاشتراك بسهولة من خلال تطبيقات شركات الاتصالات أو عبر الفروع الرسمية.

ومن أبرز مزايا الخدمة: