بدون الحاجة لـ VPN.. ميزة جديدة بالمتصفحات تمنع شركات الإنترنت من تتبعك

كشف تقرير تقني نشره موقع MakeUseOf عن الآلية الهندسية لمعيار التشفير الحديث "Encrypted Client Hello" (ECH)، الذي يسد ثغرة تاريخية رافقت بروتوكول التصفح الآمن "HTTPS" لسنوات، متيحاً إخفاء أسماء المواقع وعناوين الويب عن مزودي خدمة الإنترنت وشبكات الاتصال تلقائياً داخل المتصفحات دون الحاجة لاستخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).

الثغرة التاريخية لبروتوكول HTTPS واستغلال بيانات التصفح

أوضح التقرير أن الاعتقاد الشائع بأن بروتوكول HTTPS يوفر حماية مطلقة للخصوصية غير دقيق تماماً؛ فعلى الرغم من تشفيره لمحتوى الصفحات وكلمات المرور والبيانات المتبادلة، إلا أن عملية المصافحة الأولية "TLS Handshake" كانت ترسل اسم الموقع المستهدف كنص غير مشفر داخل حقل تعريف اسم الخادم (SNI).

وأتاح هذا القصور لشركات الاتصال ومزودي الإنترنت، رصد كل موقع يزوره المستخدم وتتبع اهتماماته، وهو ما أكده تقرير صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) عام 2021 والذي كشف عن قيام مزودي خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة بجمع سجلات النطاقات غير المشفرة للمستخدمين لبناء ملفات إعلانية وتجارية وسلوكية موجهة.

آلية التشفير المزدوج بالرسائل التمويهية في بروتوكول ECH

أشار المصدر إلى أن معيار ECH المعتمد رسمياً بموجب وثيقة "RFC 9849" في مارس 2026 يعتمد على فكرة مبتكرة تقوم على إنشاء رسالتي مصافحة؛ الأولى حقيقية ومشفرة بمفتاح خادم الموقع العام وتتضمن اسم النطاق الفعلي، بينما ترسل رسالة ثانية غير مشفرة كـ "طُعم تمويهي" يحمل اسم نطاق عام يعود للشركة المستضيفة.

وعند وصول الاتصال للخادم، يقوم بفك تشفير الرسالة الحقيقية واستكمال الاتصال بسلاسة، بينما لا يرى مزود الإنترنت والمتنصتون سوى عنوان الموقع التمويهي، مما يمنعهم تماماً من معرفة الوجهة الحقيقية للمستخدم.

دعم المتصفحات ونظام أندرويد وطريقة التحقق من التفعيل

بيّن تقرير موقع MakeUseOf أن ميزة ECH تعمل تلقائياً في الخلفية داخل المتصفحات الحديثة دون الحاجة لتفعيل أزرار يدوية؛ حيث تتوفر في متصفح "كروم" منذ الإصدار 117، ومتصفح "فايرفوكس" منذ الإصدار 118، وتوسعت لتشمل نظام "أندرويد 17" بالكامل في أغسطس 2026. ويمكن للمستخدمين اختبار فاعلية الميزة بزيارة صفحة الفحص الرسمية لدى كلودفلير والتأكد من ظهور عبارة "sni=encrypted".

تكامل ECH مع نظام DNS الخاص لضمان الحماية الشاملة

ذكر التقرير أن تقنية ECH تختص بحماية حقل SNI واسم الموقع أثناء الاتصال، لكنها تتطلب تفعيل "نظام DNS الخاص" (Private DNS) أو بروتوكول "DNS-over-HTTPS" لتشفير استعلامات أسماء النطاقات أيضاً، مما يشكل منظومة أمنية متكاملة تمنع مزودي الخدمة والمتنصتين من تتبع النشاط الرقمي للمستخدمين وحماية خصوصيتهم عبر الإنترنت.