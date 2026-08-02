شات جي بي تي يحصل على تحديثات جديدة لفهم ما تشاهده على الإنترنت

أطلقت شركة OpenAI، تحديثات جديدة لتطبيق شات جي بي تي ChatGPT على سطح المكتب وإضافة المتصفح كروم، تمنح المساعد الذكي قدرة أكبر على فهم المحتوى الذي يتصفحه المستخدم، بما في ذلك قراءة علامات التبويب المفتوحة، والتفاعل مع النصوص المحددة، والإجابة عن أسئلة تتعلق بمقاطع فيديو يوتيوب مباشرة.



ويأتي هذا التحديث بعد فترة قصيرة من قرار OpenAI إيقاف مشروع متصفح أطلس المستقل، والتركيز بدلا من ذلك على تطوير أدوات مدمجة داخل الخدمات التي يستخدمها الأشخاص.



مزايا جديدة لإضافة ChatGPT على كروم



حصلت إضافة شات جي بي تي لمتصفح كروم على مجموعة من التحسينات المهمة، أبرزها إمكانية الاستفادة من علامات التبويب المفتوحة داخل ميزة الدردشة الجانبية Side Chat، حيث يصبح لدى ChatGPT سياق مباشر حول الصفحات التي يتصفحها المستخدم دون الحاجة إلى شرح المحتوى يدويا.



كما أصبح بإمكان المستخدم تحديد جزء معين من النص داخل أي صفحة وطرح أسئلة حوله مباشرة، بدلا من نسخ النص أو وصفه للمساعد.



ومن أبرز الإضافات الجديدة أيضا إمكانية سؤال ChatGPT عن أي فيديو على يوتيوب، حيث يستطيع قراءة محتوى الفيديو والإجابة عن الأسئلة المتعلقة به دون الحاجة إلى طلب تلخيص يدوي.



وأضافت OpenAI اختصارا أسرع للوصول إلى الميزة، إذ يمكن للمستخدم الضغط بزر الفأرة الأيمن في أي صفحة واختيار خيار "Ask ChatGPT" لفتح الشريط الجانبي وبدء المحادثة فورا.



تحسينات جديدة في تطبيق ChatGPT لسطح المكتب

أما تطبيق ChatGPT على أجهزة الكمبيوتر، فقد حصل على تحسينات تجعل تجربة التصفح أكثر سهولة، من بينها اقتراح عناوين المواقع أثناء الكتابة، ليعمل التطبيق بشكل مشابه لشريط العناوين التقليدي في المتصفحات.



كما أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى سجل التصفح من خلال الإعدادات، والسماح لـ ChatGPT بالبحث داخل هذا السجل عند الحاجة إلى الرجوع إلى صفحة تمت زيارتها سابقا أثناء تنفيذ مهمة معينة.

ChatGPT



تحديثات إضافية لتحسين تجربة الاستخدام



طرحت OpenAI أيضا عددا من التحسينات الصغيرة ضمن الإصدار الجديد، من بينها إضافة قسم Activity في الشريط الجانبي، والذي يعرض المحادثات الأخيرة التي تفاعل معها المستخدم والمحادثات التي قد تحتاج إلى متابعة.



كما أصبح التعامل مع مراجعة الأكواد عبر عدة مستودعات داخل مشروع واحد أكثر سهولة، بالإضافة إلى تحسين طريقة عرض الصور التي ينشئها ChatGPT، حيث أصبحت تفتح في نافذة موسعة تسمح للمستخدم بإضافة تعليقات قبل طلب إجراء تعديلات عليها.



وتجعل هذه التحديثات ChatGPT أكثر فاعلية للمستخدمين الذين يعتمدون عليه أثناء البحث والعمل عبر الإنترنت، من خلال تقليل الحاجة إلى نقل المعلومات يدويا وتسريع عملية التفاعل مع المحتوى المفتوح.