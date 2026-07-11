بعد أشهر من إطلاقه.. OpenAI تغلق متصفح أطلس نهائيا

أعلنت شركة OpenAI، إيقاف تطوير أطلس Atlas، المتصفح المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته في أكتوبر الماضي وكان يعتمد على ChatGPT كمحرك رئيسي.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، لن تتخلى OpenAI عن رؤيتها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تصفح الإنترنت، بل تعيد توزيع الميزات الذكية التي اختبرتها في “أطلس” ضمن تطبيق ChatGPT لسطح المكتب، إلى جانب إطلاق إضافة جديدة لمتصفح جوجل كروم.

ويأتي قرار إيقاف “أطلس” بعد أشهر قليلة من مطالبة فيدجي سيمو، الرئيسة السابقة لتطبيقات OpenAI، الفرق الداخلية بالحد من "المشاريع الجانبية"، وهو التوجه الذي أدى أيضا إلى إغلاق أداة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Sora.

قرار إيقاف “أطلس”

وخلال العام الماضي، احتدمت المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لإزاحة “كروم” عن موقعه كأكثر متصفح يقضي المستخدمون وقتهم عليه.

ففي حين أطلقت شركة بربليكستي Perplexity متصفح Comet، وقدمت The Browser Company متصفح Dia، عملت كل من جوجل ومايكروسوفت على تعزيز متصفحي كروم وEdge بميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبعد عدة أشهر من التجارب، يبدو أن OpenAI توصلت إلى قناعة مفادها أن المتصفح ليس المنتج النهائي، بل مجرد ميزة ينبغي دمجها داخل التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص بالفعل.

وبناء على ذلك، قررت نقل قدرات أطلس القائمة على الوكلاء الذكيين إلى البيئات التي يعمل فيها المستخدمون، بما في ذلك كروم.

إضافة جديدة لمتصفح كروم

وفي هذا الإطار، تطلق OpenAI إضافة جديدة لمتصفح كروم تتيح لـChatGPT الوصول إلى محتوى صفحة الويب المفتوحة، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها، وتلخيص محتواها، أو بدء مهام أكثر تعقيدا مباشرة من داخل المتصفح.

وتمثل هذه الإضافة منافسا مباشرا لميزة Gemini Side Panel من جوجل، التي تقدم وظائف مشابهة.

كما تعمل الشركة على تطوير تطبيق ChatGPT لسطح المكتب عبر دمجه بمتصفح أكثر تطورا، يسمح للمستخدمين بتصفح المواقع الإلكترونية، وتسجيل الدخول إلى الحسابات، وتنزيل الملفات، والتفاعل مع صفحات الويب دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وإلى جانب ذلك، يعتمد التطبيق على متصفح سحابي يعمل عن بعد عبر خوادم OpenAI، ما يتيح للوكلاء الذكيين تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.

وبهذه التحديثات، تسعى OpenAI إلى تحويل ChatGPT إلى بيئة عمل متكاملة تمتد عبر متصفح كروم، وتطبيق سطح المكتب، والوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة واستمرارية للمستخدمين.