وداعا لفوضى المحادثات.. ChatGPT يحصل على تحديث طال انتظاره

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق ChatGPT على أجهزة سطح المكتب، يتضمن مزايا جديدة أبرزها مزامنة سجل المحادثات عبر الأجهزة، إلى جانب واجهة موحدة للتبديل بين الحساب الشخصي وحساب العمل، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاجية وتسهيل استخدام المنصة في البيئات المهنية.

مزامنة المحادثات عبر الأجهزة

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق ChatGPT استكمال محادثاتهم من أي جهاز مدعوم، بفضل ميزة مزامنة سجل الدردشة، والتي توفر عددا من المزايا، منها:

- الوصول إلى المحادثات السابقة من أجهزة متعددة.

- استكمال النقاشات دون فقدان السياق.

- تجربة موحدة بين تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

- تنظيم أفضل للمحادثات المرتبطة بالعمل أو الدراسة.

- تقليل الحاجة إلى إعادة كتابة الأوامر والاستفسارات.

التبديل بين الحساب الشخصي والعمل

كما يقدم التحديث تجربة موحدة للتنقل بين وضعي Chat وWork، ما يتيح للمستخدمين الانتقال بسهولة بين الاستخدام الشخصي والمهني دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو إدارة منفصلة للمحادثات.

وتستهدف هذه الميزة بشكل خاص مستخدمي الشركات والمؤسسات الذين يعتمدون على ChatGPT في أداء مهامهم اليومية، مع الحفاظ على فصل واضح بين المحادثات الشخصية والمهنية.

ChatGPT

تعزيز بيئة العمل بالذكاء الاصطناعي

وأكدت OpenAI أن هذه التحسينات تأتي ضمن جهودها لتحويل ChatGPT من مجرد مساعد ذكي للمحادثة إلى منصة متكاملة للإنتاجية والتعاون، قادرة على الاندماج في سير العمل اليومي للأفراد والشركات.

وترى الشركة أن تبسيط إدارة الحسابات، وتحسين استمرارية المحادثات، وتقليل الانقطاعات أثناء العمل، أصبحت عناصر أساسية مع تزايد اعتماد المؤسسات على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تحديات تتعلق بالخصوصية والأمان

ورغم المزايا الجديدة، لا تزال OpenAI تواجه تحديات تتعلق بضمان حماية الخصوصية عند الفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل، وتأمين مزامنة البيانات بين الأجهزة، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الامتثال لدى الشركات ومنع مشاركة البيانات بين بيئات العمل المختلفة عن طريق الخطأ.

خطوات نحو منصة إنتاجية متكاملة

ويعكس التحديث استراتيجية OpenAI الرامية إلى توسيع قدرات ChatGPT ليصبح مركزا متكاملا لإدارة العمل والتعاون، مع توقعات بإطلاق مزيد من الأدوات المخصصة لإدارة فرق العمل وتنظيم المشاريع والتعاون المؤسسي خلال الفترة المقبلة.