ليس ما توقعه الجميع.. هذا أول جهاز مادي من OpenAI

دخلت شركة أوبن إيه آي OpenAI، رسميا سوق الأجهزة لأول مرة، لكن على خلاف التوقعات، لم تكشف الشركة عن جهاز الذكاء الاصطناعي المحمول الخالي من الشاشة الذي كثرت الشائعات حوله، بل أعلنت عن Codex Micro، وهي لوحة مفاتيح مدمجة مخصصة للمطورين الذين يستخدمون منصة Codex للبرمجة بالذكاء الاصطناعي.

وجرى تطوير الجهاز بالتعاون مع شركة Work Louder المتخصصة في لوحات المفاتيح، وأصبح متاحا حاليا للطلب المسبق.

لوحة مفاتيح ذكية لتعزيز إنتاجية المطورين

صممت Codex Micro لتسهيل التفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents داخل منصة Codex، حيث تضم 13 مفتاحا ميكانيكيا، من بينها 6 مفاتيح مضيئة تعرض حالة الوكلاء النشطين باستخدام ألوان مختلفة.

كما يمكن للمستخدمين تخصيص مفاتيح لتنفيذ أوامر سريعة مثل:

- قبول أو رفض اقتراحات الأكواد.

- بدء محادثة جديدة مع Codex.

- تفعيل الإدخال الصوتي.

- التنقل بين المهام المختلفة.

لوحة مفاتيح ذكية

وتحتوي اللوحة أيضا على قرص دوار Rotary Dial يسمح بالتحكم في مستوى "جهد التفكير" الذي يبذله Codex أثناء معالجة المهام، إلى جانب عصا تحكم Joystick يمكن برمجتها لتنفيذ مهام متكررة مثل تصحيح الأخطاء Debugging أو إعادة هيكلة الأكواد Refactoring.

مرونة في التخصيص واتصال متعدد

تأتي Codex Micro مع 32 غطاء مفاتيح قابلا للاستبدال، ما يمنح المطورين حرية تخصيص الاختصارات بما يتناسب مع أسلوب عملهم.

وتدعم اللوحة الاتصال عبر Bluetooth أو USB-C، كما تعمل على نظامي ويندوز وmacOS.

وأكدت OpenAI أن الجهاز يستهدف المستخدمين الذين يعتمدون بشكل مكثف على منصة Codex، خاصة بعد توسعها من أداة مخصصة لكتابة الأكواد إلى منصة إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويبلغ سعر Codex Micro نحو 230 دولارا، ويطرح حاليا بكميات محدودة عبر OpenAI وشريكها Work Louder.

ليس الجهاز الذي ينتظره الجميع

ورغم أن Codex Micro يمثل أول منتج مادي تطلقه OpenAI، فإنه ليس جهاز الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي الذي ترددت حوله شائعات مؤخرا.

ووفقا لتقرير سابق نشرته “بلومبرج”، لا تزال OpenAI تعمل بالتعاون مع شركة io Products التابعة للمصمم الشهير جوني آيف، الرئيس السابق للتصميم في آبل، على تطوير جهاز محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي من دون شاشة.

ومن المتوقع أن يوفر هذا الجهاز مستقبلا ميزات مثل المحادثات الذكية، والتحكم في الأجهزة المنزلية، وتشغيل الوسائط، إلى جانب وظائف أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن موعد إطلاقه.