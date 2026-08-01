لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها

يعاني كثير من المستخدمين من بطء الإنترنت، سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو تحميل الملفات أو تصفح المواقع، لكن في معظم الحالات لا يكون السبب معقدا، بل يعود إلى مشكلات شائعة يمكن حلها خلال دقائق دون الحاجة إلى متخصص.

وفيما يلي أبرز أسباب بطء الإنترنت، وأفضل الطرق لمعالجتها:

1. أعد تشغيل المودم والراوتر:

يعد إعادة تشغيل أجهزة الشبكة أول خطوة ينصح بها الخبراء عند مواجهة بطء الإنترنت، إذ تساعد هذه العملية على التخلص من الأخطاء المؤقتة وإعادة الاتصال بالشبكة.

- الطريقة: افصل الكهرباء عن المودم أو الراوتر> انتظر 60 ثانية وأعد توصيل الجهاز، انتظر حتى يكتمل تشغيله، وقد يستغرق ذلك نحو 20 دقيقة.



2. ازدحام الشبكة المنزلية:

إذا كان عدد كبير من الأجهزة يستخدم الإنترنت في الوقت نفسه، فقد تصبح الشبكة مزدحمة، ما يؤدي إلى انخفاض السرعة.

للتغلب على المشكلة:

- إيقاف الأجهزة غير المستخدمة.

- تأجيل التنزيلات الكبيرة إلى أوقات يكون فيها الاستخدام أقل.

- استخدام ميزة QoS في الراوتر لإعطاء الأولوية للتطبيقات المهمة مثل الاجتماعات أو البث المباشر.

- التفكير في ترقية باقة الإنترنت إذا كانت السرعة الحالية لا تكفي.

ضعف إشارة Wi-Fi



3. ضعف إشارة Wi-Fi:

قد تؤدي المسافة الطويلة عن الراوتر أو وجود الجدران والعوائق إلى إضعاف الإشارة، وهو ما ينعكس على سرعة الاتصال.

الحلول:

- قم بوضع الراوتر في مكان مرتفع ووسط المنزل.

- إبعاده عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تسبب تشويشا.

- استخدام مقوي إشارة (Wi-Fi Extender) أو نظام Mesh لتوسيع التغطية إذا لزم الأمر.



4. تلف أو ارتخاء كابلات الشبكة:

الكابلات التالفة أو غير المثبتة جيدا قد تسبب بطئا ملحوظا أو انقطاعا متكررا للاتصال.

ينصح بـ:

- التأكد من إحكام توصيل كابلات Ethernet أو الكابل المحوري Coaxial.

- استبدال أي كابل تظهر عليه علامات التلف أو الانحناء أو التآكل.



5. ارتفاع زمن الاستجابة:

قد تكون سرعة الإنترنت جيدة، لكن يشعر المستخدم ببطء شديد بسبب ارتفاع زمن الاستجابة، خاصة أثناء الألعاب الإلكترونية أو مكالمات الفيديو.

ويعود ذلك غالبا إلى ازدحام الشبكة أو بعد خوادم الخدمة أو طبيعة اتصال الإنترنت، مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الذي يسجل زمن استجابة أعلى من الألياف الضوئية.

6. الأجهزة بحاجة إلى تحديث:

في بعض الأحيان لا تكون المشكلة في الإنترنت، بل في الجهاز المستخدم.

لذلك ينصح بـ:

- تحديث نظام التشغيل.

- تثبيت أحدث تعريفات الشبكة.

- إعادة تشغيل الجهاز.

- إغلاق التطبيقات وعلامات التبويب غير المستخدمة.

- فحص الجهاز ضد البرمجيات الخبيثة.



نصائح لتحسين سرعة الإنترنت



1. أجر اختبار سرعة بشكل دوري لمعرفة الأداء الحقيقي.

2. ضع الراوتر في مكان مناسب بعيدا عن العوائق.

3. استخدم نطاق 5 جيجاهرتز للأجهزة التي تحتاج إلى سرعات عالية، واترك نطاق 2.4 جيجاهرتز للأجهزة الذكية.

4. حدث برنامج الراوتر Firmware بانتظام.

5. استبدل الراوتر إذا كان قديما ولا يدعم المعايير الحديثة.

6. قلل عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت نفسه.