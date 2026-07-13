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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احمِ شبكتك.. خطوات سحرية لمنع سرقة الإنترنت

سرقة واي فاي
سرقة واي فاي
لمياء الياسين
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سواء بالمنزل أو في العمل تعتبر شبكات الواي فاي من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها كثيرين في حياتهم اليومية، ، ورغم ذلك، فإن الواي فاي يمكن أن يصبح مهددًا إذا تم اختراقه من قبل مستخدمين غير مرغوب فيهم.


 انخفاض مفاجئ في سرعة الإنترنت

تعد من العلامات الأولية التي تشير إلى احتمال سرقة الواي فاي هي انخفاض غير مبرر في سرعة الإنترنت فإذا لاحظت أن سرعة التحميل أو رفع البيانات تقل فجأة، وقد يكون هناك شخص آخر يستخدم شبكتك، مما يؤدي إلى استهلاك عرض النطاق الترددي المخصص لك.

شبكات الواي فاي 

 التحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة:

يمكنك الدخول إلى لوحة تحكم جهاز التوجيه (الراوتر) الخاص بك للتحقق من قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة فإذا لاحظت أجهزة غير معروفة أو غير متوقعة، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن شخصاً ما يتصل بشبكتك بدون إذنك.

 إعدادات شبكة الواي فاي

تأكد من تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور بشكل دوري. تعد كلمات مرور قوية ومعقدة تقلل من احتمالية اكتشافها واستخدامها من قبل الآخرين. فإذا لاحظت أن شخصاً ما يتصل بشبكتك حتى بعد تغيير كلمة المرور، فقد يكون لديك مشكلة في الأمان.

 التحقق من سجلات النشاط:

بعض أجهزة التوجيه توفر سجلات نشاط يمكن الاطلاع عليها. تفحص هذه السجلات قد يساعد في تحديد أي نشاط غير معتاد أو محاولة وصول غير مصرح بها إلى شبكتك.

 استخدام أدوات فحص الشبكة

تتوفر تطبيقات وأدوات مخصصة لفحص الشبكة يمكنها اكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة ومراقبة استهلاك البيانات. استخدام هذه الأدوات يمكن أن يوفر لك معلومات دقيقة عن الأجهزة المتصلة والأداء العام للشبكة.

الحفاظ على أمان شبكة الواي فاي هو جزء مهم من حماية بياناتك الشخصية وسرية نشاطك على الإنترنت. من خلال مراقبة استخدام الشبكة والتأكد من أمان إعداداتك، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان سرعة وأداء جيدين لخدمة الإنترنت الخاصة بك.

سرعة الإنترنت سرعة التحميل جهاز التوجيه كلمة المرور خدمة الإنترنت

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