سناب تكشف تفاصيل نظارات Specs للواقع المعزز

كشفت شركة سناب Snap، عن شراكة جديدة وتفاصيل برمجية حول نظاراتها المرتقبة للواقع المعزز Specs، في محاولة لجذب المستخدمين الأوائل إلى الجهاز الذي يبدأ سعره من 2195 دولارا، تمهيدا لإطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

وأعلنت الشركة، المالكة لتطبيق سناب شات، عن شراكة مع Verizon Communications تتيح للمستهلكين تجربة نظارات Specs في عدد من متاجر فيريزون، إلى جانب إمكانية شراء باقات بيانات لاسلكية مخصصة للنظارات.

وستطرح سناب نسخة أعلى سعرا من النظارات مقابل 2395 دولارا، تتضمن حقيبة حمل مزودة باتصال خلوي مدمج، ما يسمح للنظارات بالعمل خارج نطاق شبكات Wi-Fi أينما تتوفر تغطية فيريزون، مع فرض رسوم شهرية إضافية على هذه الخدمة.

وتعود سناب إلى سوق النظارات الذكية بعد نحو عقد من إطلاقها نظارات Spectacles المزودة بكاميرات، لكنها تدخل هذه المرة سوقا تهيمن عليه حاليا شركة “ميتا” من خلال نظارات Ray-Ban Meta.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه النظارات المزودة بكاميرات انتقادات من بعض المستهلكين القلقين من إمكانية تسجيلهم في الأماكن العامة دون علمهم أو موافقتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ سناب، إيفان شبيجل، إن نجاح المنتج يعتمد على إقناع المستخدمين بإمكانية تطوير نوع مختلف من أجهزة الكمبيوتر يجعل التكنولوجيا أكثر إنسانية.

نظارات Specs

تجربة مختلفة للواقع المعزز



تتميز Specs بقدرتها على فهم المساحات ثلاثية الأبعاد وإضافة عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي، إلى جانب كونها جهازا مستقلا بالكامل، إذ تضم جميع مكونات الحوسبة داخل النظارات نفسها دون الحاجة إلى بطارية أو وحدة خارجية متصلة بها.

وتتفوق Specs من الناحية التقنية على نظارات “ميتا” الأعلى سعرا، والتي يصل سعر نسختها المزودة بشاشة مدمجة إلى 799 دولارا، لكنها لا تقدم مستوى الوضوح والانغماس البصري الذي توفره سماعات أكبر حجما مثل Apple Vision Pro، التي يبلغ سعرها 3699 دولارا.

في المقابل، يأتي التصميم ببعض التنازلات، إذ تبدو أجزاء من النظارات، خصوصا الذراعين، أكثر سماكة من النظارات التقليدية.

وتعمل البطارية لنحو أربع ساعات من الاستخدام المختلط، بما يشمل تشغيل الفيديو والصوت، ويستطيع المستخدم فتح الواجهة الافتراضية الرئيسية عبر النظر إلى راحة يده، ثم استخدام تقنية تتبع اليد للتنقل واختيار العناصر.

فيديو وألعاب وترجمة فورية



تتيح Specs تشغيل محتوى الفيديو من خدمات مثل يوتيوب وHBO Max عبر متصفح الإنترنت المدمج، مع إمكانية تغيير حجم المحتوى ووضعه في أي مكان ضمن المجال ثلاثي الأبعاد المحيط بالمستخدم.

كما يمكن للنظارات تعتيم عدساتها لتسهيل مشاهدة المحتوى، في حين ستصل بعض التطبيقات، مثل Spotify، في وقت لاحق بعد طرح النظارات للبيع.