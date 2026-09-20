رئيس البرلمان الإيراني: نحارب ونتفاوض معًا حتى نفرض التراجع على الخصم

كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن ملامح الاستراتيجية التي تتبعها بلاده في مواجهة خصومها، مؤكدًا أن طهران لا ترى تعارضًا بين خوض الحرب وإجراء المفاوضات، وإنما تعتبر أن المسارين يمكن أن يسيرا بالتوازي.

وقال قاليباف إن «ثنائية الحرب أو التفاوض ليست حقيقية»، موضحًا أن إيران ترى ضرورة «خوض الحرب والتفاوض معًا»، على أن يتم ذلك وفق ما وصفه بالوقت المناسب وبما يحافظ على المصالح الإيرانية.

وأوضح أن بلاده ستعمل، وفق هذه الرؤية، على مواجهة خصومها عسكريًا عندما تقتضي الظروف، ثم استخدام الأدوات الدبلوماسية لتثبيت ما وصفها بالمكاسب الميدانية، وصولًا إلى تعزيز عناصر القوة وتحقيق الردع.

وأضاف أن إيران أثبتت خلال الأشهر السبعة الماضية، بحسب قوله، أنها «ليست مكتوفة الأيدي أمام العدوان»، مشددًا على أن منطق طهران في مواجهة خصومها يقوم على «التقدم الذكي وفرض إرادة الشعب الإيراني».

وأكد قاليباف أن صمود الإيرانيين سيؤدي، وفق تقديره، إلى تعزيز مكانة إيران على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي، في ظل ما وصفه بتحولات تشهدها المنطقة والعالم.