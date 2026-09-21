تفاصيل غياب الشناوي عن منتخب مصر.. وموقف الأهلي من السوبر المصري

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جديدة بشأن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، من الانضمام إلى قائمة الفراعنة، مشيرًا إلى أن غيابه عن المعسكر الحالي جاء بسبب الإصابة، بعد وجود أنباء سابقة حول احتمالية عدم استدعائه.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن بعض الأنباء كانت قد تحدثت قبل إعلان قائمة منتخب مصر عن عدم وجود محمد الشناوي ضمن القائمة، قبل أن يعلن النادي الأهلي، في يوم إعلان القائمة وقبل إصدارها رسميًا بساعات، إصابة الحارس بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وأوضح أن إصابة الشناوي كانت سببًا منطقيًا لعدم وجوده في قائمة المنتخب، إلا أن هناك تفاصيل أخرى تعود إلى فترة كأس العالم، وتحديدًا خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، بحسب ما علمه خلال الأيام الأخيرة مع بداية معسكر المنتخب الوطني.

وأشار حتحوت إلى أنه عقب تعادل منتخب مصر مع بلجيكا، والتي شارك خلالها مصطفى شوبير حارسًا، ثم الفوز على نيوزيلندا بمشاركة شوبير أيضًا، اقترب المنتخب من حسم التأهل، قبل مواجهة إيران.

وأضاف أن أنباء ترددت وقتها حول إمكانية مشاركة محمد الشناوي أمام إيران، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر رأى أن ظروف المباراة لا تحتمل إجراء تغيير في مركز حراسة المرمى، وقرر الدفع بمصطفى شوبير.

وتألق شوبير خلال مواجهة إيران، بعدما تصدى لركلة جزاء، إلى جانب إنقاذ فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة، ليساهم في خروج المنتخب بنقطة والتأهل في المركز الثاني خلف بلجيكا، وفقًا لما ذكره حتحوت.

تفاصيل استياء الشناوي

وتابع حتحوت أن محمد الشناوي شعر بحالة من الاستياء عقب عدم مشاركته أمام إيران، مشيرًا إلى أن ما وصل إليه يفيد بأن الحارس كان يتمنى أن يكون اللاعب المصري الوحيد الذي يشارك في نسختين من كأس العالم، بعد ظهوره في مونديال 2018، والمشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح أنه بعد تألق مصطفى شوبير أمام إيران، لم يعد من المنطقي إجراء تغيير في مركز حراسة المرمى خلال الأدوار الإقصائية، سواء أمام أستراليا أو الأرجنتين، خاصة أن تلك المواجهات لا تحتمل مشاركة الحارس البديل.

وأشار الإعلامي إلى أن حالة الاستياء التي شعر بها الشناوي، في ظل العلاقة مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ربما كانت وراء وجود احتمالات سابقة بعدم انضمام الحارس إلى المنتخب، قبل أن تأتي الإصابة وتحسم موقفه من المعسكر الحالي.

واختتم حتحوت هذا الجزء قائلًا: «سلامات يا شناوي».

موقف الأهلي من السوبر المصري

وفي سياق آخر، تطرق هاني حتحوت إلى موقف الأهلي من بطولة السوبر المصري، مؤكدًا أن مشاركة الزمالك وبيراميدز والمصري في البطولة تأكدت حتى الآن، بينما لا يزال الفريق الرابع لم يتحدد رسميًا.

وأوضح أن الأهلي من المنتظر أن يكون الفريق الرابع من خلال دعوة أو عبر «الكارت الذهبي»، إلا أن موقف النادي من المشاركة في البطولة لم يُعلن حتى الآن.

وأشار حتحوت إلى عدم صدور أي تفاصيل رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة الأهلي في السوبر المصري من عدمها، مؤكدًا أن الأمر لا يزال قيد الانتظار.

وأضاف أن بطولة السوبر المصري اعتادت خلال السنوات الأخيرة إقامتها في الإمارات، مع وجود ترشيحات لدول أخرى لاستضافة البطولة حال عدم إقامتها في مصر، وفقًا لعقود الرعاية والاتفاقات المبرمة بين الاتحاد المصري ونظرائه في الدول العربية.