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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: استدعاء عمر فايد لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي

عمر فايد
عمر فايد
رباب الهواري

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تقرر استدعاء عمر فايد، المحترف في صفوف نادي فروزينوني الإيطالي، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، بعد إصابة حمدي فتحي مع ناديه الوكرة القطري أمس.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وشارك في المران، اليوم، مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو ومحمود صابر، وكريم حافظ ومهند لاشين وطارق علاء، كما شارك حسام عبدالمجيد، عقب انضمامه للمعسكر، اليوم.

وحضر مران منتخب مصر هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد ومصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، وشوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة.

 

منتخب مصر إبراهيم حسن حمدي فتحي عمر فايد

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