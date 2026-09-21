رئيس شركة الكرة: تبرعات محبي النادي الأهلي توقفت منذ 2024

قال المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، إنه منذ وجوده في المسؤولية عام 2024 لم تكن هناك أي تبرعات من محبي النادي الأهلي أو رجال الأعمال، مؤكدًا أن جميع الأشخاص الذين يمكن أن تنطبق عليهم هذه الصفة أو غيرهم لم يقدموا تبرعات للنادي، وأن الأمر كان «صفر».

رئيس شركة الكرة يكشف الحقيقة “مفيش تبرعات من عام 2024”

وأضاف المهندس أيمن فتحي حسين في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الاعتماد على التبرعات أمر غير مستدام، موضحًا أن مفهوم «اللعب النظيف» في هذا السياق يعني أن الأموال التي تدخل إلى نشاط كرة القدم يجب أن تكون مثبتة، وأن تدخل الميزانية وتخرج منها بصورة واضحة لتمويل احتياجات النشاط، ومنها أموال اللاعبين.

وأوضح أن دفع شخص أموالًا للاعب بصورة مباشرة والاتفاق معه خارج ميزانية النادي لا يُعد من اللعب النظيف، مؤكدًا أن ما يعتبر لعبًا نظيفًا هو إثبات الأموال داخل دفاتر النشاط وإدخالها ضمن الميزانية. وشدد على أن هذا الأمر لا يحدث في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي لم يحتج إلى تبرعات المحبين، وأن لديه فوائض مالية ولا يحتاج إلى هذا النوع من التمويل.