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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشيني: عدت إلى منتخب إيطاليا من أجل الفوز في أسرع وقت ممكن

مانشيني
مانشيني
حسام الحارتي

بعد ثلاثة أعوام على رحيله عقب مشوار تخلله الفوز بكأس أوروبا  يعود روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي من أجل الفوز في أسرع وقت ممكن، بدءاً من استحقاق دوري الأمم الأوروبية، وفق ما قال الإثنين.
 وعُين مانشيني في أواخر يوليو لاستلام المهمة الإنقاذية بعد فشل المنتخب في التأهل إلى مونديال 2026، ما أدى لغيابه عن النهائيات العالمية للمرة الثالثة توالياً.

وأشرف مانشيني على تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2018 و2023، وقاده إلى الفوز بكأس أوروبا في صيف 2021 لكنه فشل أيضاً تحت قيادته في التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد السقوط على يد مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي الذي كان أصلاً خلف بداية الكارثة عام 2018 بالخسارة أمام السويد، ثم مرة أخرى هذا العام بالخسارة أمام البوسنة والهرسك، ليغيب أبطال العالم أربع مرات عن النهائيات لمرة ثالثة توالياً.

وإثر السقوط في ملحق نهائيات 2026، استقال جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب وحذا حذوه المدير العام للمنتخب جانلويجي بوفون ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم منذ عام 2018 غابرييلي غرافينا الذي حل بدلاً منه جوفاني مالاغو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ورئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026.

وقال مانشيني خلال مؤتمر صحافي في مركز تدريب المنتخب الإيطالي في كوفيرتشانو (وسط إيطاليا) "مبدئي هو أن أمتلك فريقاً يفرض سيطرته، يلعب كرة قدم جيدة، يقدم دائماً أقصى ما لديه. لا يمكننا الفوز دائماً، لكننا ننطلق بهذه الفكرة، وهي الفوز".

ورأى أنه "كي نفوز، يجب أن نكون فريقاً يلعب بشكل جيد ويستمتع بما يقدمه، هذا هو مفهومي".

وأوضح الدولي الإيطالي السابق الذي ترك "أتزوري" عام 2023 من وانتقل لتدريب المنتخب السعودي في مهمة استمرت قرابة عام فقط، في معرض حديثه عن تشكيلته الموسعة التي تضم 34 لاعباً، من بينهم عيسى دومبيا ومحمد علي زوما، أنه "إذا أردنا بناء فريق قوي للمستقبل، فعلينا أن نحدد سريعاً من هم اللاعبون القادرون على مساعدتنا، لاسيما الشباب. لذلك نريد أن نراهم على أرض الملعب".

وستبدأ إيطاليا عملية إعادة البناء بمواجهة بلجيكا الجمعة في روما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تسافر إلى تركيا في 28 سبتمبر ثم فرنسا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.
وتجدد إيطاليا الموعد مع تركيا في 5 أكتوبر لكن هذه المرة في بولونيا.

بكأس أوروبا مونديال 2022 روبرتو مانشيني المنتخب الإيطالي مونديال 2026

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