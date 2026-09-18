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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي عن برشلونة: نتائجهم جيدة.. والوقت لا يزال مبكرا

مبابي
مبابي
ميرنا محمود

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن المنافسة مع برشلونة خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني بدأ الموسم بشكل قوي، لكنه شدد على أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على المنافسة.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، عندما سُئل مبابي عما إذا كان برشلونة يمثل المنافس الأكبر لريال مدريد هذا الموسم.

وقال مبابي: «لقد بدأوا الموسم بقوة كبيرة وهذا جيد بالنسبة لهم. لا أحب الحديث عن الفرق الأخرى لأنني لست هناك، ولا أعرف ماذا يفعلون».

وأضاف نجم ريال مدريد: «لقد فازوا بالمباريات، لكننا ما زلنا في بداية الموسم».

وتأتي تصريحات مبابي في ظل المنافسة المعتادة بين ريال مدريد وبرشلونة، وسط سعي كل فريق لتحقيق نتائج قوية منذ انطلاق الموسم والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

كيليان مبابي برشلونة ريال مدريد الكتالوني مبابي

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