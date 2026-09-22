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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإنفلونزا تُغيّب مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا

مبابي
مبابي
حسام الحارتي

غاب مهاجم ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي عن الحصة التدريبية لمنتخب فرنسا الثلاثاء في المركز الوطني لكرة القدم في كليرفونتين (إيفلين) بسبب الإنفلونزا، وفق ما أعلن الجهاز الفني.
 

ولم تُعرف مدة غياب مبابي الذي "لازم الفراش"، في وقت يستعد فيه المنتخب الفرنسي لمواجهة خارج ملعبه أمام تركيا الجمعة في دوري الأمم الأوروبية، وذلك في أول مباراة لزين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني.

وعصر الثلاثاء، التقى زملاء مبابي الـ22 بالمشجعين لتوقيع التذكارات والتقاط الصور قبل الحصة التدريبية المفتوحة أمام الجمهور.

وفي حين سبق أفراد الطاقم الفني، وفي مقدمتهم مساعد المدرب دافيد بيتوني ومدرب حراس المرمى فابيان بارتيز، اللاعبين ببضع دقائق، انتظر زيدان حتى بدأ اللاعبون تمارين الإحماء وامتلأت مدرجات ملعب "بيبارو" بالجماهير قبل أن ينضم إلى المجموعة، حتى لا يخطف الأضواء من لاعبيه.

وبالإضافة إلى المباراة أمام تركيا، تنتظر منتخب فرنسا ثلاث مباريات أخرى ضمن دوري الأمم الأوروبية خلال أول تجمع في عهد زيدان، إذ يحل على نظيره البلجيكي في 28 سبتمبر، ثم يستقبل إيطاليا وبلجيكا في 2 و5 أكتوبر على ملعب "ستاد دو فرانس".

مهاجم ريال مدريد الإسباني ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي المنتخب الفرنسي دوري الأمم الأوروبية

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