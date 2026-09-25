إسلام الشاطر يفتح النار على حسام حسن بشأن الشناوي: مينفعش يطلع تصريح زي ده

انتقد إسلام الشاطر، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة الفراعنة، مؤكدًا أن من حق الجهاز الفني اختيار أي لاعب أو استبعاده، لكن دون توجيه تصريحات ضد اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم.

وقال إسلام الشاطر، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «كابتن حسام حسن له كامل الحرية في اختيار أي لاعب أو لا، لكن مش من المفترض يطلع بتصريح زي ده ضد أي لاعب منضمش».

وأضاف: «مينفعش يطلع تصريح زي ده على لسان المدير الفني لمنتخب مصر، كنا ساعات بنقول خد أحمد الشناوي ومتخدش محمد الشناوي، لكن يخرج منه هذا اللفظ بتاع منتخب وهو قال غير مقصود، لكن هو ميصحش يخرج منه هذا اللفظ».

وتابع: «يختار الشناوي أو لأ هو حر، لكن القصة في التصريح».

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن أسباب استبعاد حارس الأهلي من قائمة الفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن قرار استبعاد محمد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس مر بفترة لم يكن يشارك خلالها مع الأهلي، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الفريق.

وخلال حديثه عن اختياراته لقائمة منتخب مصر، وصف حسام حسن الشناوي بـ«منتهي»، وهو التصريح الذي فتح باب الجدل حول طريقة تناول المدير الفني لقرار استبعاد حارس الأهلي.

وأكد حسام حسن أن الاختيارات الفنية حق أصيل للجهاز الفني، وأنه المسؤول عن قراراته واختياراته لقائمة المنتخب.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة «أون سبورت».

جدول مباريات مصر في التصفيات

ويخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات، حيث يبدأ بمواجهة أنجولا على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

- مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة.

- جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – جوبا.

- مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

- مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

- مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

- مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا منافسات كأس الأمم الأفريقية 2027، في نسخة تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين 3 دول.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.