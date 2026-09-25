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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد مجاهد يدافع عن الشناوي: الحارس الوحيد الذي مثل مصر في 3 محافل دولية كبري

الشناوى
الشناوى
يمنى عبد الظاهر

علق أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على الجدل المثار حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من قائمة الفراعنة لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد الشناوي هو الحارس الوحيد في تاريخ مصر الذي مثل المنتخب في كأس الأمم الإفريقية والدورة الأولمبية وكأس العالم، وهو الحارس الوحيد الحاصل على رجل المباراة في كأس العالم وكأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية».

وأضاف مجاهد: «الأندية المصرية وعلى رأسها النادي الأهلي ومن بعده الزمالك وغيرهما كانت وما زالت هي المفرخ الرئيسي للمنتخب طوال تاريخه الممتد لأكثر من مائة عام».

تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

وكان حسام حسن قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا، عن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن اختيارات الجهاز الفني تتم وفقًا لرؤيته الفنية.

وقال حسام حسن إن الشناوي كان في فترة سابقة لا يشارك مع ناديه، ووصف حالته وقتها بأنه كان «منتهي»، قبل أن يعود للمشاركة مع الأهلي ويستعيد مستواه، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بوجود خلافات مع حارس الأهلي.

وتسببت تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر في حالة من الجدل، خاصة مع ارتباط الشناوي بتاريخ طويل مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ومشاركته في بطولات كبرى مع الفراعنة. كما يغيب الحارس عن قائمة المنتخب الحالية لمباراتي أنجولا وجنوب السودان.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويخوض الفراعنة التصفيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب مصر كلًا من أنجولا ومالاوي وجنوب السودان، على أن يواجه منتخب مصر جنوب السودان في الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر الجاري.

وتقام نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، فيما يسعى المنتخب المصري إلى حسم التأهل ومواصلة مشواره في التصفيات خلال فترة التوقفات الدولية المقبلة.

أحمد مجاهد حسام حسن محمد الشناوي الأهلي وجنوب السودان كأس الأمم الإفريقية كأس العالم تصريحات حسام حسن

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