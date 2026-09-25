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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود أبو الدهب عن استبعاد الشناوي: المشهد بيقول إنه مش عاوز ينضم

محمود ابو الدهب
محمود ابو الدهب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق محمود أبو الدهب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة الفراعنة، مؤكدًا أن حارس الأهلي لاعب كبير، وأن المدير الفني لم يكن يقصد وصفه بـ«منتهي» بالمعنى المتداول.

وقال محمود أبو الدهب، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «عن تصريح حسام حسن بخصوص محمد الشناوي.. مش عاوزين نكون بنبرر».

وأضاف: «الشناوي حارس كبير، واعتقد كابتن حسام حسن ميقصدش كلمة منتهي دي.. هو وضح معاك أنه قصده مكنش بيلعب مع ناديه».

وتابع: «والمشهد بيقول إن الشناوي هو اللي مش عاوز ينضم علشان مش هيلعب أساسي، وده عمل احتقان».

وأكمل أبو الدهب: «الشناوي قعد سنة ملعبش في الأهلي مع توروب، ودي سنة الحياة.. وكابتن حسام حسن خده ولعب معاه».

واختتم حديثه متسائلًا: «بعدين محمد الشناوي اتصاب إمتى؟ هو لعب مباراة أبو قير للأسمدة كلها».

تصريحات حسام حسن عن استبعاد محمد الشناوي

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن أسباب استبعاد حارس الأهلي من قائمة الفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن قرار استبعاد محمد الشناوي جاء لأسباب فنية، ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس مر بفترة لم يكن يشارك خلالها مع الأهلي، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الفريق.

وخلال حديثه عن اختياراته لقائمة منتخب مصر، وصف حسام حسن الشناوي بـ«منتهي»، وهو التصريح الذي فتح باب الجدل حول طريقة تناول المدير الفني لقرار استبعاد حارس الأهلي.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أن الاختيارات الفنية حق أصيل للجهاز الفني، وأنه المسؤول عن قراراته واختياراته لقائمة الفراعنة.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات مصر في التصفيات

ويخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات، حيث يبدأ بمواجهة أنجولا على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

- مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي.
- جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – جوبا.
- مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.
- مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.
- مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.
- مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا منافسات كأس الأمم الأفريقية 2027، في نسخة تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين 3 دول.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

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