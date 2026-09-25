موعد مباراة الأهلي وفيزبريم في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026»، عندما يواجه نظيره فيزبريم المجري، في مواجهة قوية ضمن منافسات البطولة المقامة في مصر.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة منافسات النسخة التاسعة عشرة من كأس العالم للأندية لكرة اليد، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية على مستوى العالم.

حفل افتتاح البطولة قبل مباراة الأهلي

ومن المقرر أن يشهد يوم 25 سبتمبر إقامة حفل افتتاح البطولة، قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الأهلي وفيزبريم المجري، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباراة الافتتاحية للمارد الأحمر في البطولة.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي، حيث تقام مباريات النسخة الحالية على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

10 أندية تشارك في البطولة

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم، يتقدمها الأهلي المصري مستضيف البطولة، إلى جانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية.

وتضم قائمة المشاركين كلًا من الأهلي والزمالك من مصر، وبرشلونة الإسباني، وفوكس برلين الألماني، وفيزبريم المجري، وبينيروس البرازيلي، ولوس أنجلوس الأمريكي، وجامعة سيدني الأسترالي، وبرقان الكويتي، ومنتدى درب السلطان المغربي.

موعد مباراة الأهلي وفيزبريم اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فيزبريم المجري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالبطولة، أمام أحد أبرز الأندية المشاركة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي وفيزبريم المجري في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد عبر قناة «أون سبورت بلس»، ليتمكن الجمهور من متابعة المواجهة المرتقبة في مستهل مشوار الفريق بالبطولة العالمية