تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الأنجولي، مساء اليوم الجمعة، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتقام مباراة مصر وأنجولا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات القارية، التي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يخوض الفراعنة منافسات التصفيات بهدف التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة أنجولا بقيادة حسام حسن، المدير الفني، بحثًا عن تحقيق الانتصار في ضربة البداية، خاصة مع أهمية حصد النقاط مبكرًا في مشوار التصفيات.

حسام حسن يستقر على خطة هجومية

واستقر حسام حسن على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة أنجولا، حيث يتجه المدير الفني للاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط، مع الدفع بثلاثي هجومي مكون من مصطفى زيكو وعمر مرموش ومحمد صلاح.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من القدرات الهجومية للثلاثي، خاصة مع امتلاكهم السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الخطورة أمام مرمى المنافس.

تشكيل مصر المتوقع أمام أنجولا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، عمر مرموش، محمد صلاح.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الوطني على التوازن بين الاستحواذ وبناء الهجمات، مع محاولة استغلال تحركات الثلاثي الهجومي للوصول إلى مرمى المنتخب الأنجولي وتسجيل هدف مبكر يمنح الفراعنة أفضلية في المباراة.