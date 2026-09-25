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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك لتدعيم الدفاع.. 3 لاعبين على رادار القلعة الحمراء

الاهلي
الاهلي
سارة عبد الله

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تحركات النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، خاصة بعد إصابة عمرو الجزار.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب ON»، إن لجنة الاستكشاف والمسؤولين في النادي الأهلي بدأوا مبكرًا رحلة البحث عن مدافع جديد، في ظل الحاجة إلى تدعيم الخط الخلفي.

وأوضحت أن حمدي موسى، مدافع نادي مسار، يأتي ضمن الأسماء المطروحة على طاولة النادي الأهلي، مشيرة إلى أن اللاعب ليس غريبًا عن القلعة الحمراء، حيث سبق له التواجد في قطاع الناشئين بالنادي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول خلال فترة تولي السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية.

وأضافت أن تصعيد حمدي موسى للفريق الأول جاء في وجود سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة، وهو ما يمنح الأخير معرفة جيدة بإمكانيات اللاعب، خاصة مع توليه حاليًا منصب عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف على ملف الكرة.

وأكدت ريهام حمدي أنه لم يحدث أي تواصل مباشر مع حمدي موسى حتى الآن، إلا أن النادي الأهلي قام بالاستفسار عن اللاعب من أحد وكلاء اللاعبين المعروفين.

وأشارت إلى أن مصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، يأتي أيضًا ضمن الأسماء التي تحظى باهتمام الأهلي، موضحة أن شخصًا مقربًا من عصام سراج تحدث مع اللاعب واستفسر عن موقفه، دون أن تصل الأمور إلى مرحلة المفاوضات الرسمية مع نادي الاتحاد السكندري حتى الآن.

كما كشفت أن محمد حسين، مدافع نادي زد، دخل دائرة اهتمام الأهلي، حيث تم الاستفسار عن موقفه من وكيل أعماله فقط، دون وجود تواصل مباشر مع اللاعب حتى الآن.

وشددت ريهام حمدي على أن الأسماء الثلاثة مطروحة ضمن حسابات الأهلي لتدعيم خط الدفاع، إلا أنه لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية مع أي من الأندية بشأن هؤلاء اللاعبين حتى الآن.

النادي الأهلي عمرو الجزار ريهام حمدي

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