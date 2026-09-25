أحمد جعفر يحذر حسام حسن: لا أعرف لماذا يخسر اللاعبين

حذر أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، من استمرار الأزمات بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وعدد من لاعبي الفراعنة، مؤكدًا أن الأمر قد يخلق حالة من القلق داخل صفوف المنتخب.

وقال جعفر، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام ببرنامج «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI: «حسام حسن عنده مشاكل مع لاعبين كثيرين، وليس محمد الشناوي فقط، ومنهم مصطفى محمد المحترف خارج مصر».

وأضاف: «ماذا سيحدث لو تألق مصطفى محمد في تركيا؟ لا أعرف لماذا يسعى حسام حسن دائمًا لخسارة اللاعبين واحدًا تلو الآخر، فقد يحتاج إلى بعضهم مستقبلًا».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن طريقة التعامل مع اللاعبين قد تؤثر على أجواء المنتخب، قائلًا: «حسام حسن صنع لنفسه أزمة داخل منتخب مصر نفسه، واللاعبون سيتحدثون فيما بينهم: لو حدثت أي مشكلة أو طلبنا المشاركة، هل يمكن أن يحدث معنا نفس الأمر؟».

واختتم: «حسام حسن دائمًا يخسر اللاعبين دون سبب واضح، وهذا الأمر قد يضعه في مواقف صعبة خلال الفترة المقبلة».